Giresun'da Kan Donduran Cinayet: YRP'li Başkan Kavgayı Ayırmak İsterken Sırtından Bıçaklandı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Aksu Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

GENÇ PARTİLİ KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Tarafları ayırmak isteyen Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı ve Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimarlık Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Utku Konak, grupta bulunan N.T.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Kanla içinde yere yığılan Konak, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Konak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 18 yaşındaki Nurettin Can Talıç, tamamlanan sorgu işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

FATİH ERBAKAN’DAN TAZİYE MESAJI

Yeniden Refah Partisi(YRP) Genel Başkan Fatih Erbakan genç partilinin vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı. Fatih Erbakan, sanal medya hesabından yayımladığı mesajında “Giresun İl Gençlik Kolları Başkanımız, teşkilatımızın kıymetli evladı Utku Konak’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Utku kardeşimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA