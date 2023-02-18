Kan donduran olay: Canlı yayın açıp intihar etti

Giresun'da kan donduran bir intihar yalandı. 54 yaşındaki Hasan Erkin, sosyal medyadan yaptığı canlı yayın intihar etti. Dolmuş esnafı olan Erkin’in bir süredir ailevi sorunları olduğu belirtildi.

Kan donduran olay: Canlı yayın açıp intihar etti

Olay geçtiğimiz gece Hacısiyam Mahallesi Sazbeyi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, araç içerisinde sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından canlı yayın yapan Hasan Erkin, ”Yapamaz diyenlere diyorum, Diğer arkadaşlara diyorum” dedikten sonra kafasına dayadığı silahı ateşledi.

Giresun’da dolmuş esnafı olan Erkin’in bir süredir ailevi sorunları olduğu belirtilirken, cenazesinin bugün Seyid Vakkas Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra Beyazıt köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kan donduran olay: Canlı yayın açıp intihar etti - Resim : 1

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