Giresun'da Anne ve 2 Kızı Sel Sularına Kapıldı! Kız Kardeşlerden Biri Hayatını Kaybetti

Giresun’un Görele ilçesinde şiddetli yağış sonrası Zıva Deresi taştı. Sel sularına kapılan anne Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca’dan Burcu Kırca’nın cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp anne ve diğer kızını arama çalışmaları sürüyor.

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Giresun'un Görele ilçesi Hamzalı köyünde şiddetli yağış sonrası annesi ile birlikte sel sularına kapılan kız kardeşlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Kız kardeşlerin dere sularına kapılan babalarını kurtarmak isterken sele kapıldıkları ortaya çıktı.

Giresun'da Anne ve 2 Kızı Sel Sularına Kapıldı! Kız Kardeşlerden Biri Hayatını Kaybetti - Resim : 1

YAĞIŞLAR DEBİYİ YÜKSELTTİ

Alınan bilgiye göre, Görele ilçesinin iç kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu. Zıva Deresi'nde su seviyesi şiddetli yağış sonrası yükselirken, dere kenarında bulunan Kırca ailesi dere sularının yükselmesi sonrasında suya kapıldı.

Giresun'da Anne ve 2 Kızı Sel Sularına Kapıldı! Kız Kardeşlerden Biri Hayatını Kaybetti - Resim : 2

CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

İlk olarak baba suya kapılırken, eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca kendisini sudan çıkarmak isterken kendileri de suya kapıldı. Baba olaydan sağ olarak kurtulurken, anne ve kızlarını kurtarmak için köylüler, AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında Zıva Deresi'nde kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşılırken, kayıp kardeşi ile annesini arama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: İHA

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