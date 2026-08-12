Giresun'da Anne ve 2 Kızı Sel Sularına Kapıldı!

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Giresun'un Görele ilçesi Hamzalı köyünde şiddetli yağış sonrası Zıva Deresi taştı.

SEL SULARINA KAPILAN ANNE VE 2 KIZI KAYBOLDU

Dere kenarında bulunan bir anne ile 2 kızı sel sularına kapılarak kayboldu. Kayıp anne Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca için AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak: İHA