Giresun'a Kent Lokantası Geliyor

Giresun Belediyesi, 27 Ekim Pazar günü Kent Lokantası'nı hizmete açıyor.

Giresun'a Kent Lokantası Geliyor

Şeyhkeramettin Mahallesi’nde bulunan belediye ek hizmet binası altında hizmete girecek Kent Lokantası’nda hazırlıklar tamamlandı. Lokantanın açılışı 27 Ekim Pazar günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Açılışa, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 26 Cumhuriyet Halk Parti’li Belediye Başkanı davet edildi.

Kent Lokantası'nda aynı anda 40 kişi yemek yiyebilecek ve gün boyunca toplam 500 kişiye yemek hizmeti sağlanabilecek. Haftanın 5 günü saat 12.00- 16.00 arasında hizmet verecek Kent Lokantası'nın menüsünde her gün tabldot sistemiyle 3 çeşit yemek ve su yer alacak.

Giresun'a Kent Lokantası Geliyor - Resim : 1

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, bu yeni hizmetle birlikte sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, Giresun halkını lokantanın açılışına davet etti. Başkan Köse, "Amacımız, halkımıza uygun fiyatlarla sağlıklı ve lezzetli yemekler sunmak. Kent Lokantası, herkesin rahatlıkla yararlanabileceği bir mekan olacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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