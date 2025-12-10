Gıdada Hile Bitmiyor! Tam 3 Bin 650 Bidondan Bakın Ne Çıktı?

Mersin'de bir depoda her biri 20 litrelik olan, içine su karıştırılmış 3 bin 650 bidon ayçiçeği yağı ele geçirildi. Firmanın sahte olduğu ortaya çıkarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Gıdada Hile Bitmiyor! Tam 3 Bin 650 Bidondan Bakın Ne Çıktı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, D-400 kara yolu Huzurkent mevkiindeki bir depoya baskın düzenledi. İncelemelerde, yurt dışına "ayçiçeği yağı" olarak satılmak üzere hazırlanan bidonlarda, su ve yağ karışımı yapıldığı tespit edildi.

Depodaki 20 litrelik 3 bin 650 bidona el konuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bidonlardan alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Analiz sonuçlarında, bidonların tamamının su ve yağ karıştırılarak doldurulduğu saptandı. Olayla ilgili yasal süreç başlatıldığı bildirildi.

Gıdada Hile Bitmiyor! Tam 3 Bin 650 Bidondan Bakın Ne Çıktı? - Resim : 1

GERİ DÖNÜŞÜME GİDECEK

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdür Ufuk Sivaslıoğlu, ihbar üzerine depoya baskın düzenlediklerini belirterek, "Ambalajın üzerindeki ayçiçeği yağı bilgileri kontrol ettiğimizde de firmanın sahte bir firma olduğunu saptadık. Sahte firmayı da maliyeye bildireceğiz. Bu ürünlerin tamamına el koyup geri dönüşüm tesisine göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Eşini Öldüresiye Darbetti, Gerçek Hastanede Ortaya Çıktı! Öldüğünü Düşününce Kaza Süsü VerdiEşini Öldüresiye Darbetti, Gerçek Hastanede Ortaya Çıktı! Öldüğünü Düşününce Kaza Süsü VerdiGüncel
Üniversite Kampüsünden Katledilen Meliha Keskin Cinayetinde Korkunç Detaylar! ’10 Dakika İşim Var’ Diyerek İçeri GirmişÜniversite Kampüsünden Katledilen Meliha Keskin Cinayetinde Korkunç Detaylar! ’10 Dakika İşim Var’ Diyerek İçeri GirmişGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Mersin Su
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
İzmir'de Adım Adım Felakete... Su Kesintisi Artık Her Gün Uygulanacak İzmir'de Adım Adım Felakete... Su Kesintisi Artık Her Gün Uygulanacak
Eşini Öldüresiye Darbetti, Gerçek Hastanede Ortaya Çıktı! Öldüğünü Düşününce Kaza Süsü Verdi Eşini Öldüresiye Darbetti, Gerçek Hastanede Ortaya Çıktı!
Kartalkaya Faciasında Flaş Gelişme! Bakanlığın 9 Çalışanına Yurt Dışı Yasağı Kartalkaya Faciasında Flaş Gelişme!
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 Kişi Adli Tıp'ta! Kan ve Uyuşturucu Testi Yapılacak Mehmet Akif Ersoy ve 7 Kişiye Uyuşturucu Testi Yapılacak
ÇOK OKUNANLAR
Şener Üşümezsoy ve Naci Görür Aynı Bölgede Alarm Verdi! Büyük Deprem Kapıda Şener Üşümezsoy ve Naci Görür Aynı Bölgede Alarm Verdi! Büyük Deprem Kapıda
SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: 5 Gün Sonra Tüm Türkiye'de Ücretsiz Olacak SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: 5 Gün Sonra Tüm Türkiye'de Ücretsiz Olacak
Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy İle Birlikte 'Uyuşturucu' Soruşturmasında Gözaltındaki Diğer İsimler Belli Oldu Mehmet Akif Ersoy İle Birlikte 'Uyuşturucu' Soruşturmasında Gözaltındaki Diğer İsimler Belli Oldu
Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Kaçarken Yakalandı! Gözaltı Sayısı 4'e Yükseldi Güllü'yü Kızı mı Öldürdü? Gözaltı Sayısı Yükseldi
İşe Her Gün Erken Gidenler Yandı: Mahkemeden Şoke Eden Karar İşe Her Gün Erken Gidenler Yandı: Mahkemeden Şoke Eden Karar