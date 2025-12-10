Gıdada Hile Bitmiyor! Tam 3 Bin 650 Bidondan Bakın Ne Çıktı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, D-400 kara yolu Huzurkent mevkiindeki bir depoya baskın düzenledi. İncelemelerde, yurt dışına "ayçiçeği yağı" olarak satılmak üzere hazırlanan bidonlarda, su ve yağ karışımı yapıldığı tespit edildi.

Depodaki 20 litrelik 3 bin 650 bidona el konuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bidonlardan alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Analiz sonuçlarında, bidonların tamamının su ve yağ karıştırılarak doldurulduğu saptandı. Olayla ilgili yasal süreç başlatıldığı bildirildi.

GERİ DÖNÜŞÜME GİDECEK

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdür Ufuk Sivaslıoğlu, ihbar üzerine depoya baskın düzenlediklerini belirterek, "Ambalajın üzerindeki ayçiçeği yağı bilgileri kontrol ettiğimizde de firmanın sahte bir firma olduğunu saptadık. Sahte firmayı da maliyeye bildireceğiz. Bu ürünlerin tamamına el koyup geri dönüşüm tesisine göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA