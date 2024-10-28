Gıda Skandalında Yeni Perde! 90 Liralık Ayçiçek Yağını Zeytinyağı Diye 350 TL’ye Satmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Yeni liste açıklayan Bakanlık halk sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaları yayınladı. Bakanlığın yayınlanan listesinde köfte, yoğurt, sıvı yağ ve sumak gibi temel gıda maddelerinde yapılan hileler yer aldı. Son açıklanan listede ayrıca köftelerde soya, yoğurtlarda nişasta ve sumakta ise gıda kullanımına izin verilmeyen boyalar ortaya çıktı.

YOĞURDA NİŞASTA EKLEMİŞLER

Gıda Mühendisi ve Denetim Uzmanı Nurten Sırma, konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nişastanın sağlığı tehdit etmediğini belirten Sırma, yoğurda nişastayı neden koyduklarını açıkladı. Sırma, "Nişastayı yoğurda eklemelerinin nedeni, yoğurdun kıvamını artırmak ve ağırlığını yükseltmektir. Ancak, bu ürünlerde natamisin gibi yasaklı maddelerin de kullanılması yasal değildir" dedi.

Köftelerde ise soya tespit edildi. Soya, protein açısından zengin bir gıda maddesi olduğu için bazı firmalar, kırmızı etten elde edilen proteinle soya proteinini birleştirerek maliyetleri düşürdüğü belirlendi.

"90 TL'LİK AYÇİÇEK YAĞINI ZEYTİNYAĞI DİYE 350 TL'YE SATMIŞLAR"

Bitkisel sıvı yağlarda belirlenen yasaklı boyalar hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Sırma, "90 lira olan ayçiçek yağını, gıdalarda kullanımına izin verilmeyen yeşil boya ekleyerek zeytinyağı olarak satıyorlar. Zeytinyağının litresi 350 lira. Bu şekilde, düşük maliyetle yüksek kâr elde ediyorlar" ifadelerini kullandı.

SAHTE ÜRÜNLER NASIL ŞİKAYET EDİLİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte firmalar konusunda vatandaşları uyarıyor. Tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini belirten Sırma, "Ürünün üzerindeki kayıt numarasını kontrol edin. Gıda güvenliği bilgi sistemine girerek bu numarayı sorgulayabilirsiniz. Eğer bir anormallik tespit ederseniz, ALO 174 ihbar hattına başvurun" dedi.

Kaynak: Milliyet