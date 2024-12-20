Gıda Skandalı Narlara Sıçradı... Bulgaristan, Türkiye'ye İade Etti! İnsan Sağlığı İçin Büyük Tehlike

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'ne (RASFF) Türkiye'den ihraç edilen bir ürün daha eklendi. Bu kez de Bulgaristan, Türkiye'den aldığı narları sınırdan geri çevirdi.

Bulgaristan'ın Türkiye'den ihraç ettiği narlarda 'deltamethrin, pyraclostrobin ve chlorpyrifos' tespit edildi.

DELTAMETHRİN NEDİR?

Deltamethrin, sentetik bir piretroid pestisit olarak bilinyor. Piretoitler, doğal piretrinlerden türetilmiş kimyasallardır ve böcekleri öldürmek için kullanılıyor. Deltamethrin, böceklerin sinir sistemini etkileyerek onların ölümüne yol açıyor. Özellikle tarımda, haşere kontrolü ve zararlılara karşı kullanılıyor.

Deltamethrin, insanlar ve hayvanlar için genellikle düşük toksisiteye sahip olsa da, dikkatli kullanım gerektiriyor. Yüksek dozda veya yanlış kullanıldığında cilt, göz ve solunum yolu tahrişine yol açabiliyor.

Deltamethrin'in, doğru kullanımda oldukça etkili ve güvenli bir pestisit olduğu kabul edilse de, çevreye zarar verebileceği ve bazı böcek türlerinde direnç gelişebileceği için dikkatli ve kontrollü kullanılması önemli.

PYRACLOSTROBİN NEDİR?

Pyraclostrobin, bir strobilurin grubu sistemik fungisit olup, bitki hastalıklarıyla mücadele etmek için kullanılan bir kimyasal bileşik. Fungisitler, bitkilerdeki mantar enfeksiyonlarına karşı etki gösteriyor ve pyraclostrobin bu amaçla özellikle tarımda yaygın bir şekilde kullanılıyor.

CHLORPYRİFOS NEDİR?

Chlorpyrifos, bir organofosfat grubuna ait, yaygın olarak kullanılan bir insektisit (böcek öldürücü) kimyasal olarak biliniyor. Özellikle tarımda, çeşitli zararlılara karşı etkili olmak için kullanılıyor. Chlorpyrifos, böceklerin sinir sistemini hedef alarak onların ölümüne yol açar.

Chlorpyrifos, insanlar ve hayvanlar için toksik olma tehlikesi taşıyor. İnsanlar için akut zehirlenme riski barındırıyor. Yüksek maruziyet, nörolojik sorunlara ve organ hasarına yol açabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi