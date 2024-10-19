Gıda Listesinde Yeni Skandal: Yediğimiz Aslında Köfte Değilmiş! İşte Yeni Hileler ve Markaları...

Ürünlerde domuz eti çıkmasıyla başlayan gıda skandalının ardı arkası kesilmiyor. Vatandaşlar "Yıllarca bize neler yedirmişler!" diye düşünmekten kendini alamazken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine yeni ürün ve markalar eklendi.

Yeni listeye göre, dana-kuzu ızgara köftede kanatlı eti; iki ayrı markanın sızma zeytinyağında ise tohum yağı tespit edildi.

İşte hileli ürün satan o 3 marka:

Kaynak: Gerçek Gündem