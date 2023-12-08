'Gezmeye gidiyoruz' diye dışarı çıkardıkları arkadaşlarını öldüresiye dövdüler

Beylikdüzü’nde bir kız grubu, arkadaşlarını “gezmeye gidelim” diyerek dışarıya çıkardı. Genç kızlar bir restoran tuvaletinde arkadaşları olan genç kızı, darp edip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

'Gezmeye gidiyoruz' diye dışarı çıkardıkları arkadaşlarını öldüresiye dövdüler

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 kız arkadaş, A.K. isimli kız arkadaşlarını gezmeye gitme bahanesi ile dışarıya çıkardı. 4 genç kız dışarıda bir restorana gitti.

'Gezmeye gidiyoruz' diye dışarı çıkardıkları arkadaşlarını öldüresiye dövdüler - Resim : 1

Ardından tuvalete giden kız grubunun bir üyesi A.K. isimi geç kıza "Annem hakkında nasıl konuşursun?" diyerek saldırmaya başladı.

'Gezmeye gidiyoruz' diye dışarı çıkardıkları arkadaşlarını öldüresiye dövdüler - Resim : 2

2 kız A.K. isimli gence saldırırken grubun bir diğer üyesi ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülere A.K. isimli genç kızın yaşadığı korku dolu olay yansıdı.

'Gezmeye gidiyoruz' diye dışarı çıkardıkları arkadaşlarını öldüresiye dövdüler - Resim : 3

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