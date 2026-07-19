Gezi Teknesi Alabora Oldu! Aynı Aileden 2 Kişi Öldü, Bir Kişi kayıp

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Olay, öğleden sonra Çarşamba ilçesine bağlı Costal mevkisinde meydana geldi. Konya'dan kızlarını ziyarete gelen Mehmet Dursin (51), eşi Zübeyde Dursin (42), kayınbiraderi Ekrem Dursin (37), kızları Rabia Çöpoğlu (25), damatları Kadir Çöpoğlu (31) ve Rana Dursin (22), 4,5 metrelik tekneyle denize açıldı.

3 KİŞİ KURTARILDI

İddiaya göre tekne, rüzgarın etkisiyle oluşan yüksek dalgalar nedeniyle alabora oldu. Denize düşen 6 kişi için çevredekilerin ihbarı üzerine Sahil Güvenlik, deniz polisi, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yürütülen kurtarma çalışmalarında Kadir Çöpoğlu, Rabia Çöpoğlu ve Rana Dursin sağ olarak kurtarıldı.

ANNE-BABANIN CESETLERİNE ULAŞILDI

Denizde kaybolan Mehmet Dursin, Zübeyde Dursin ve Ekrem Dursin için havadan ve denizden geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıçları, Sahil Güvenlik ekipleri ve itfaiye personelinin çalışmaları sonucu Mehmet Dursin ile eşi Zübeyde Dursin'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp Ekrem Dursin'i arama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: İHA