Gezi direnişinde öldürülen Ali İsmail Korkmaz hakkında davada yeniden yargılanan polise basit yaralamadan ceza verildi

Eskişehir'de 2013 yılında Gezi Direnişi sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin Anasaya Mahkemesine (AYM) yaptığı başvuru sonucunda polis memuru Hüseyin Engin, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yargılandı. Yargılama sonucunda snık polis Hüseyin Engin hakkında basit yaralama suçlamasıyla 7 ay 15 gün ceza verildi. Aile, kararı Yargıtaya taşıyacak.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde sabah saatlerinde başlayan duruşmada, savcı mütalaasını sundu. Savcı, mütalaasında sanık polise kasten yaralama suçundan ceza verilmesini talep etti.

AVUKATLAR İNSANLIĞA KARŞI SUÇTAN CEZA VERİLMESİNİ İSTEDİ

Avukat Ayhan Erdoğan ise Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda eziyetin geniş yorumlanması ve sanığın insanlığa karşı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme insanlığa karşı işlenmiş suç talebini reddetti.

SANIK POLİS HÜSEYİN ENGİN HAKKINDA BASİT YARALAMA SUÇUNDAN CEZA

Evrensel'in aktardığına göre; kararını açıklayan mahkeme, sanık polis Hüseyin Engin hakkında basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ayrıca bu hüküm ertelenmeyerek sanık hakkında 5 ay süreyle hak yoksunluğu kararı verildi. Korkmaz ailesinin avukatları, Yargıtay yolu açık olan bu kararı temyiz edeceklerini bildirdi.

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Korkmaz ailesi ve avukatlar duruşmanın ardında adliye önünde açıklama yaptı. Anne Emel Korkmaz, "basit yaralamadan" verilen cezaya tepki göstererek, "Dövülerek öldürülen bir gencin sanığına 7 ay 15 gün ceza verilmesi kabul edilebilir değil... Mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Ailenin geçtiğimiz süreçte AYM'ye yaptığı başvuru sonucunda ihlal kararı verilmiş, polis memuru Hüseyin Engin'in de yargılanmasına ve Ali İsmail Korkmaz'ın ailesine 67 bin 500 TL tazminat ödenmesine oy birliği ile karar verilmişti.