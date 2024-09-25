Germencik'te Başarılı Belediye Personellerine Ödül

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, özveri ve gayretlerinden dolayı belediye personelleri Ümmet Akın ve Ahmet Yalçın'a başarı belgesi ve ödül verdi.



Temizlik işlerinde görevli belediye personelleri Ümmet Akın ve Ahmet Yalçın'ı makamında ağırlayan Başkan Zencirci çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederek, üstün başarı belgesi ve ödül verdi. Personellerine teşekkür eden Başkan Zencirci, "Bu ödül ve belgeyi ben değil hizmetlerinizden ötürü Germencik halkı verdi. Onlar adına sizlere takdim ediyor, çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi.



Ödül ve belgelerini alan işçiler Ümmet Akın ve Ahmet Yalçın da Başkan Zencirci’ye teşekkür ederek, çalışmalarından dolayı takdir edilen ödül sebebiyle mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. Ardından makam odasında hatıra fotoğrafı çekilen işçiler görevlerinin başına döndü.

Kaynak: İHA