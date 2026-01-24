Gerilim Zirveye Yükseldi! Ortadoğu'ya Birçok Uçuş İptal Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a doğru giden büyük bir Amerikan filosunun bulunduğunu söylemesiyle Ortadoğu'daki gerilim zirveye ulaştı. İsrail'in muhtemel saldırılara hazırlık yaptığı iddiaları da Avrupa ülkelerinin bölgeye ilişkin önlemlerini beraberinde getirdi. Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın ardından KLM ile Air France, pazar gününe kadarki Ortadoğu uçuşlarını iptal etti.

İsrail basınındaki haberlere göre her iki havayolu şirketi de gelecek günlerde İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılacak bazı uçuşları da durdurdu. Air France iptal kararına gerekçe olarak "Ortadoğu'daki mevcut duruma" işaret etti.

Bu gelişme, ABD'nin İran'a yönelik bölgede askeri yığınağını artırdığı açıklamalarının ardından geldi. Alman havayolu şirketi Lufthansa da geçen hafta, ABD ile İran arasındaki gerginliğin artması nedeniyle Ortadoğu uçuşlarında kısıtlamalar getirmişti.

Kaynak: AA