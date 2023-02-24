Gerginliği artan faylar açıklandı: 'Büyüklüğü 8'i bulabilir'

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası 11 ilde yaşanan yıkım korkunç boyutlara ulaştı. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bini geçti, on binlerce bina da yerle bir oldu. Jeolog. Prof. Ziyadin Çakır, yaşanan depremler sonrası diğer faylarda gerilimin arttığını söyledi.

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Gerginliği artan faylar açıklandı: 'Büyüklüğü 8'i bulabilir' - Resim: 1

6 Şubat sabaha karşı meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem ve devamında gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrası 11 ilde büyük yıkımlar yaşandı. 

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Gerginliği artan faylar açıklandı: 'Büyüklüğü 8'i bulabilir' - Resim: 2

Bölgede 6 Şubat depremleri sonrasında yaşanan deprem sayısı 7 bini geçti. 7.7, 7.6 ve 6.4'lük Hatay depremleri sonrası fay hatlarında ciddi stres değişimleri yaşandı.  

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Gerginliği artan faylar açıklandı: 'Büyüklüğü 8'i bulabilir' - Resim: 3

Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan İTÜ Öğretim Üyesi Jeolog Prof. Dr. Ziyadin Çakır, söz konusu fayların üreteceği depremlerin son derece yıkıcı olabileceği konusunda uyarıda bulundu. 

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Gerginliği artan faylar açıklandı: 'Büyüklüğü 8'i bulabilir' - Resim: 4

Kırılan Doğu Anadolu Fayı'nın (DAF), bölgedeki diğer fay hatları üzerinde stres transferine neden olduğunu söyleyen Prof. Çakır'ın uyarılarının satır başları şöyle:

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