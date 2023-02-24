Gerginliği artan faylar açıklandı: 'Büyüklüğü 8'i bulabilir'
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası 11 ilde yaşanan yıkım korkunç boyutlara ulaştı. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bini geçti, on binlerce bina da yerle bir oldu. Jeolog. Prof. Ziyadin Çakır, yaşanan depremler sonrası diğer faylarda gerilimin arttığını söyledi.
6 Şubat sabaha karşı meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem ve devamında gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrası 11 ilde büyük yıkımlar yaşandı.
Bölgede 6 Şubat depremleri sonrasında yaşanan deprem sayısı 7 bini geçti. 7.7, 7.6 ve 6.4'lük Hatay depremleri sonrası fay hatlarında ciddi stres değişimleri yaşandı.
Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan İTÜ Öğretim Üyesi Jeolog Prof. Dr. Ziyadin Çakır, söz konusu fayların üreteceği depremlerin son derece yıkıcı olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Kırılan Doğu Anadolu Fayı'nın (DAF), bölgedeki diğer fay hatları üzerinde stres transferine neden olduğunu söyleyen Prof. Çakır'ın uyarılarının satır başları şöyle: