Gerçek kışa hazır olun: Tarih netleşti, dondurucu soğuklar geliyor!

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR ŞEKLİNDE OLACAK

Muğla çevreleri ile Antalya'nın batısında kuvvetli, Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleri, Gaziantep ve Diyarbakır çevreleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.