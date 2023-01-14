Gerçek kışa hazır olun: Tarih netleşti, dondurucu soğuklar geliyor!
Ocak ayıyla birlikte yurt genelinde ciddi anlamda bir sıcaklık düşüşü yaşanırken, meteorolojik kaynaklardan Türkiye için kritik bir uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR ŞEKLİNDE OLACAK
Muğla çevreleri ile Antalya'nın batısında kuvvetli, Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleri, Gaziantep ve Diyarbakır çevreleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
"OCAK SONU, ŞUBAT VE MART AYLARI GERÇEK KIŞI YAŞAYACAĞIZ"
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni uyarılarda bulundu. Sibirya soğuklarının gelmek üzere olduğunu belirten Ökten, "Ocak sonu, Şubat ve Mart ayları gerçek kışı yaşayacağız" dedi.
"ZONAL RÜZGARLAR DOĞU'DAN YANİ SİBİRYA'DAN ESECEK"
Ökten, radar görüntüsünü de paylaşarak, şu ifadeleri kullandı; "Sibirya geliyor. Stratosferik darbe tamamlanıyor. Zonal rüzgârlar artık batıdan yani Atlas Okyanusundan değil, Doğu'dan yani Sibirya'dan esecek..."