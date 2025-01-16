Gerçek Gündem Ulaştı: İşte Gözaltına Alınan Rıza Akpolat'ın Savcılık İfadesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında yakalama kararı verilirken, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 40 kişi gözaltına alındı.

4 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasında tutulan Akpolat, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi.

Akpolat'ın savcılıkta verdiği ifadeye Gerçek Gündem ulaştı. Akpolat'a Ferhat Tuçi ve Leyla Türkyaşar isimli personellerin İhsan Aktaş'ın isteği üzerine atanıp atanmadığı soruldu. Müdürlükler tarafından gönderilen ve alınması uygun görülen personelleri tek tek incelemediğini ifade eden Akpolat, sadece onay verdiğini; personellerin özgeçmişlerine bakmadığını söyledi.

"Aziz İhsan Aktaş'ı tanıyor musunuz?" sorusunun yöneltildiği Akpolat, kişisel bir ticaretinin olmadığını; Aktaş'ı ihaleler vasıtasıyla tanıdığını söyledi.

Akpolat'a sorulan bir diğer soru ise Beltaş'a ait 580 milyon lira değerindeki gayrimenkulün 460 milyon liraya İhsan Aktaş ile bağlantılı olduğu söylenen şirkete satılması oldu. Akpolat, "Bizim arkadaşlarımız bu gayrimenkul ile ilgili Şubat ayında değerlendirme raporu çıkardı. Bu sonuç 460 milyon liranın altındaydı. Yani değer üzerinde satıldığı için mutlu oldum" yanıtını verdi.

'ÖRGÜT ÜYESİ OLMADIĞIMDAN...'

Öte yandan TCK 221 ve devamı maddelerince etkin pişmanlık hükümleri hatırlatılan Akpolat, "Ben örgüt üyesi olmadığımdan ben etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi