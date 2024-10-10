Gerçek Gündem Ortaya Çıkarmıştı! Spor Toto İş Birliği Diyanet'i Karıştırdı

Gerçek Gündem, Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticilerinin yer aldığı Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı’nın (MÜSDAV) iştirak şirketi Vakıftur ile Spor Toto arasında işbirliği yapılmasını gündeme taşımıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘haram’ olarak nitelediği Spor Toto ile yapılan işbirliği tepkileri beraberinde getirdi. Vakıftur’un resmi sitesinde Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı, Tokya Camii gibi kurumların logolarının yanına Spor Toto logosu konması “Olacak iş değil” şeklinde tepkilere neden oldu.

'HARAM' KURULUŞLA YAN YANA

Müsdav yönetim kurulu başkanlığı görevinde Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevinde Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt bulunuyor. Vakfın yönetim, denetim ve genel kurulunda da Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan isimler yer alıyor. Diyanetten isimlerin yönetici olduğu isimlerin ‘haram’ dedikleri Spor Toto ile iş yapması Diyanet’i karıştırdı.

Spor Toto iş birliği, Diyanet içerisinde “Bu bir skandal. Sen fetva ver hutbelerde spor toto haram de. Ancak iş yap Spor Toto ile. Olacak iş değil. Haram diyeceksin el altından iş tutacaksın” tepkisine neden oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem