Gerçek Gündem Karabük Adliyesi’nden Bildiriyor: Gabonlu Dina’nın Duruşması Başladı

Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi olarak eğitim gördüğü Karabük’ün Filyos çayında cansız bedeni bulunan, ölümünün ardından burada ırkçı ve erkek şiddetine maruz kaldığı ortaya çıkan Gabonlu Dina’nın (Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga) davası, saat 14.30 itibarıyla Karabük Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Davaya ilk 3 duruşmadan farklı bir heyet bakıyor.

Mahkeme koridorunda ve adliye önünde çevik kuvvet ekipleri bulunuyor.

Duruşmaya, Dina’nın davasını üstlenen ‘Dina İçin Feministler’ grubu, maktulün annesi Jessica Sandra Makemba Panga, babası Guy Serge Ibouanga, arkadaşları ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği katıldı. Dosyadaki tek tutuklu sanık Dursun Acar ise duruşmaya SEGBİS ile bağlanıyor.

'KIZIMIN NELER YAŞADIĞINI BİLİYORUZ'

Dina'nın annesi Jessica Sandra Makemba Panga, mahkemedeki ifadesinde "Ben Dina’nın annesiyim. O benim tek kızımdı. Bunu kimsenin başına gelmemesini diliyorum. Kızımı buraya okumaya gönderdim. Tüm diğer veliler gibi. Bir çocuğunuz olduğunda onun başarılı olmasını istersiniz diğer aileler gibi ama o artık burada değil. Benim istediğim şey adaletin yerini bulması. Onun burada ne yaptığını ne yaşadığını biliyoruz. Onun öldüğü gece o apartmanın bodrum katında ne yaşadığını biliyoruz, kızımın koşarak kaçtığı apartmanın bodrumunda detaylı araştırmanın yapılmadığını biliyoruz, saç telleri elimizde. Tek söyleyeceğim şey bütün delillerin gözden geçilerek adaletin sağlanması" dedi.

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