Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan hastalığıyla ilgili konuştu: 'Bir süredir mücadele ediyorum'
Geniş Aile dizisindeki Cevahir Kirişçi rolüyle tanınan Ufuk Özkan sağlık durumu ile sevenlerine üzücü haberi verdi. Özkan, hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
'Geniş Aile' dizisindeki Cevahir karakteriyle tanınan 48 yaşındaki Ufuk Özkan, siroz hastalığıyla mücadele ediyor.
Oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan, canlandıracağı rol için diyete girdi. Diyetle 17'ye yakın kilo veren Ufuk Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.
Özkan, verdiği fazla kiloların nedeninin ise yanlış bir diyet programı (Hollywood diyeti) olduğunu dile getirdi.
Kadavradan organ nakli için sıraya giren oyuncuyla ilgili doktorlarının, “9 ile 12 ay arası ömrünüz kaldı. Nakil olmanız gerekiyor.” dediği öğrenildi.