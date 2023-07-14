Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan hastalığıyla ilgili konuştu: 'Bir süredir mücadele ediyorum'

Geniş Aile dizisindeki Cevahir Kirişçi rolüyle tanınan Ufuk Özkan sağlık durumu ile sevenlerine üzücü haberi verdi. Özkan, hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son Güncelleme:
Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan hastalığıyla ilgili konuştu: 'Bir süredir mücadele ediyorum' - Resim: 1

'Geniş Aile' dizisindeki Cevahir karakteriyle tanınan 48 yaşındaki Ufuk Özkan, siroz hastalığıyla mücadele ediyor.

1 13
Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan hastalığıyla ilgili konuştu: 'Bir süredir mücadele ediyorum' - Resim: 2

Oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan, canlandıracağı rol için diyete girdi. Diyetle 17'ye yakın kilo veren Ufuk Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.

2 13
Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan hastalığıyla ilgili konuştu: 'Bir süredir mücadele ediyorum' - Resim: 3

 Özkan, verdiği fazla kiloların nedeninin ise yanlış bir diyet programı (Hollywood diyeti) olduğunu dile getirdi.

3 13
Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan hastalığıyla ilgili konuştu: 'Bir süredir mücadele ediyorum' - Resim: 4

Kadavradan organ nakli için sıraya giren oyuncuyla ilgili doktorlarının, “9 ile 12 ay arası ömrünüz kaldı. Nakil olmanız gerekiyor.” dediği öğrenildi.

4 13