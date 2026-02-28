Genel Başkan Adayıydı, İYİ Parti'den İstifa Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İYİ Parti'nin 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan adayı olan Mehmet Tolga Akalın, partisinden istifa etti.

Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kurulduğu tarihten itibaren Erdoğan’ın baskın ilk erken seçimine ve YSK üzerinden seçime girememe tehdidine muhatap kalan parti üst yönetimimiz 2018 yılında bu baskıya, 2023 yılında da altılı masanın baskısına direnemediği için partimizin kuruluş iddia ve hedeflerinin çok uzağına düşürmüştür.

Yeniden ayağa kalkabilmemiz için büyük bir umut olan 27 Nisan 2024 tarihli olağanüstü kongremizden bugüne kadar geçen yaklaşık iki yıllık süre içerisinde de parti üst yönetimini, asgari nezaket zaaflarına rağmen, partimizi yeniden kuruluş eksenine oturtacaklarına ve hedeflerine taşıyacaklarına dair umudum sebebiyle koşulsuz ve açıkça destekledim.

ŞANTAJCIYI TEKRAR BAŞ TACI EDEREK...'

Bugün geldiğimiz noktada Sayın Genel Başkan ile kasım ayından itibaren yaşanan bazı politik gelişmeler karşısında alınması gereken tavırlar konusunda aylardır derinleşen fikir ayrılıklarımız olduğunu görmekteyim. Başka partilere yapılan şantajı dert edinip kendisine yapılan şantaja karşı sessiz kalmak doğru değildir. Üstelik, şantajcıyı tekrar baş tacı ederek partimizde yeniden bir cam tavan oluşmasına müsaade etmek de anlaşılabilir değildir.

'İhanet hariç herkesle görüşürüz' diyen üst yönetim anlayışımız, Türklüğün anayasal hakimiyeti kapsamında Öcalan/DEM ile aynı görüş ve dile sahip olan partiler ile derin istikşafi görüşmeler yaparak 'ortaklaşma alanları' belirlemekten çekinmemektedir. Diğer yandan, ihanetin karşısında dimdik duran partilere aylardır mütekabil nezaket ziyareti yapılmamasının, partimizin yeni rotasının izlerini gösterdiğini de üzülerek görmekteyim.

Bilinir ki bazen insanın yapmadıkları ne yapmak istediğinin en açık göstergesidir. Diğer yandan, yıllardır AKP ile CHP arasında kurulan tahterevalli düzeninin bir benzerinin son dönemde MHP ile İYİ Parti arasında inşa edilme çabalarını da görüyorum.

'BAŞKA BİR YOL KALMADI'

Bu koşullar altında hem siyasi iddiamızı hem de dostluklarımızı muhafaza etmek için uzun yıllardır mücadele arkadaşlarımız ile birlikte bir evlat gibi büyüttüğümüz İYİ Parti ile hukuki bağımı kesmekten başka bir yol kalmadığını üzülerek ifade etmek istiyorum."

Kaynak: ANKA