Gençlik Sırrı Adana’dan Çıktı: Tescilli Adana Kebabındaki Ömrü Uzatan Doğal Formül

Uzmanlar, coğrafi işaretli tescilli Adana kebabının yanında servis edilen bol yeşillikli salatalarla birlikte tüketildiğinde, vücudun en güçlü gençlik ve bağışıklık molekülü olan 'glutatyon' seviyesini doğal olarak artırdığını açıkladı.

Son yıllarda karaciğer sağlığı, güçlü bağışıklık sistemi ve yaşlanma karşıtı (anti-aging) etkileri nedeniyle popülaritesi artan glutatyon takviyelerine karşı uzmanlardan doğal beslenme hamlesi geldi. Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, laboratuvar ortamında üretilen sentetik takviyeler yerine dengeli öğünlerin gücüne dikkat çekti.

Kırmızı et gibi kaliteli protein kaynaklarının ızgara olarak pişirilmesi ve yanında bol yeşillik, tablacı salatası, ezme ve pişmiş soğan-domates gibi geleneksel Adana mezeleriyle kombinlenmesi, vücudun kendi glutatyonunu üretmesini maksimum düzeyde destekliyor.

'KEBAP YASAK DEĞİL, YEŞİLLİĞI ARTIRIN'

Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, danışanlarına kebabı yasaklamadığını belirterek tüketim formülünü paylaştı:

"Kırmızı et, tavuk veya hindi gibi kaliteli proteinleri tek başına tüketmek yeterli değil. Kebap ızgara olarak piştiği için sağlıklı bir pişirme yöntemine sahip ve herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Ancak buradaki sihirli dokunuş, yanında ikram edilen bol taze sebze ve salatalardır. Eğer lavaş veya ekmeği azaltıp masadaki yeşillik miktarını artırırsak, aldığımız kaliteli proteini mükemmel bir glutatyon dopingine dönüştürebiliriz."

YAŞAM SÜRESİ DAHA YÜKSEK

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) güncel "Hayat Tabloları" verileri de kentin sağlık haritasındaki iddialı yerini destekliyor.

Adana'da kadınların ortalama yaşam süresi 81,1 yıl, erkeklerde ise 75,6 yıl olarak kaydedilirken, kent genelindeki ortalama yaşam beklentisi 78,3 yıl ile dikkat çekiyor.

KEBAP-ŞALGAM FORMÜLÜ

Adanalı ünlü kebap ustası Yaşar Aydın ise bu uzun ömrün sırrını tamamen doğal döngüye bağlayarak, "Dünyanın dört bir yanından insanlar buraya sadece kebap yemek için geliyor. Kuzu etinden yapılan kebap, siyah havuçtan kurulan şalgam ve masadaki çoban salatası, piyaz, ezme tamamen doğanın içinden geliyor. Biz bu enerjimizi ve dinçliğimizi doğrudan kebap ve şalgamın doğal uyumundan alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

