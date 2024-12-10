Dikkat Çeken Araştırma: Türkiye'de Gençler Her Konuda Endişeli

Friedrich-Ebert-Stiftung, Gençlik Araştırması 2024'ün sonuçlarını yayınladı. “Kararlı Demokratlar mı Yoksa Coşkulu Milliyetçiler mi? Yol Ayrımında Türkiye Gençliği” başlıklı raporda Türkiye’deki gençlerle ilgili önemli sonuçlara yer verildi.

Araştırmada sonucunda, Türkiye’de yaşayan gençlerin, demokratik haklara değer verme eğiliminde oldukları, baskıcı politikalardan endişe duydukları ortaya çıktı. Ayrıca araştırmaya katılan gençlerin her konuda yüksek derecede korku sahibi olduğu da görüldü.

Gençlik Araştırması 2024'te yer alan sonuçlar şöyle:

"Gençlerin yüzde 55,8’i Türkiye’deki eğitim sisteminden memnun değil. Gençlerin yüzde 42’si notların ve sınavların satın alabileceğini düşünüyor. Gençlerin yüzde 34’ü altı aydan daha uzun bir süre için başka bir ülkeye göç etmek istiyor.

Hayatından memnun olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 45, yalnız yaşamak isteyen ama yaşayamayanların oranı ise yüzde 28. Geleceklerini 10 yıl sonra şimdikinden daha iyi gören gençlerin oranı ise yüzde 43,7.

GENÇLER ENDİŞELİ

Araştırmaya katılan gençlerin her konuda yüksek derecede korku ve endişe sahibi olduğu görülüyor. Yüzde 68,5’i çok fazla göçmen ve mülteci, yüzde 62’si terör saldırısı, yüzde 61,9’u iklim değişikliği, yüzde 61,6’sı işsiz kalmaktan korkuyor.

Kadınların erkeklere oranla daha endişeli olduğu görülüyor.

Raporda başarılı bir kariyer sahibi olmak ve bağımsız olmak en önemli başarılar olarak ortaya çıkarken milliyetçiliğin de yükselişte olduğu görülüyor.

Araştırmaya katılanların ezici bir çoğunluğu daha fazla göçmen mülteci kabul edilmesini istemiyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 35’i İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına karşı. AB’ye katılmak isteyen Türkiye’deki gençlerin oranı yüzde 57."

'FARKLI GRUPLARA KARŞI HOŞGÖRÜLÜ DEĞİLLER'

Raporun sonuç bölümünde şu değerlendirmelere yer verildi:

"Gençlerin genel olarak demokratik hakl­ara değer verme eğiliminde olduklarını ve baskıcı politikalardan endişe duyduklarını, ancak farklı etnik, dini ve kültürel kimliklere sa­hip gruplara karşı daha zayıf empati ve hoşgö­rüye sahip olduklarını göstermektedir.

Çalışmaya katılanların yüzde 65’i 'Demokrasi iyi bir yö­netim şeklidir' ifadesine katılmakta ve çoğunluğu ülkedeki bazı grupların yeterli haklara sahip olmadığını kabul etmektedir. Ancak bu gruplardan bazılarına yönelik hoşgörüleri oldukça düşüktür. Çoğunluk LGBTQİA+ kişileri komşu olarak istememekte ve HDP’ye karşı açılan kapatma davasını onaylamaktadır."

Kaynak: Kısa Dalga