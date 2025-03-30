Genç Polisin Acı Ölümü! Feci Kazada Hayatını Kaybetti

Karabük'te 26 yaşındaki polis memuru Mehmet Eren Yılmaz, trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Genç Polisin Acı Ölümü! Feci Kazada Hayatını Kaybetti

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Hamzalar-Kabarmut yolunda trafik kazası meydana geldi. Mehmet Eren Yılmaz (26) idaresindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Yılmaz ile yanında bulunan M.S. (30) ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Eren Yılmaz'ın Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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