Genç Polis Memurunu Öldürmüşlerdi... Evlerinde Çıkanlar Dehşete Düşürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Çekmeköy'deki bir eve dün düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın kaldırıldığı hastanede şehit olmasına polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Aile apartmanında kaldığı belirlenen Çetin A. ve eşi, baba Cemal A. ve eşi ile saldırıyı gerçekleştirmesinin ardından polis ekiplerince açılan ateş sonucu ölen Ramazan A'nın eşi, gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Şüphelilerin yarın İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

POLİSLERE 11 EL ATEŞ ETMİŞ

Ayrıca operasyona giden ekiplerin Ramazan A'nın dairesinin ziline bastığı, ancak kapının açılmadığı, bunun üzerine polis ekiplerinin koçbaşıyla kapıya vuracakları sırada Ramazan A'nın kapıyı aralayıp polislere ateş ettiği, Emre Albayrak'ın da bu sırada yaralandığı öğrenildi.

Şüphelinin polislere yönelik 11 el ateş açtığı tespit edildi.

ÇOK AYIDA SİLAH BULUNDU

Polis ekiplerince şüphelilerin dairelerinde yapılan aramalarda Ramazan A'nın evinde tabanca, hassas terazi, 90 santimetre boyunda sarı renkli kılıç, uzak doğu kökenli savaş bıçağı olarak bilinen karambit ele geçirildi.

Ramazan A'nın babası Cemal A'nın yatak odasındaki çelik kasada tabanca ve uzun namlulu silaha ait şarjör bulunurken, Çetin A'nın evinde ise satışa hazır bir miktar uyuşturucu yakalandı.

Kaynak: AA