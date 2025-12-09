Genç Polis Memurunu Öldürmüşlerdi... Evlerinde Çıkanlar Dehşete Düşürdü

Çekmeköy'de narkotik operasyonu sırasında özel harekat polisi Emre Albayrak'ın şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan, saldırıyı gerçekleştiren Ramazan A'nın ailesinden 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin dairelerinde yapılan aramalarda bulunan silahlar şoke etti.

Son Güncelleme:
Genç Polis Memurunu Öldürmüşlerdi... Evlerinde Çıkanlar Dehşete Düşürdü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Çekmeköy'deki bir eve dün düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın kaldırıldığı hastanede şehit olmasına polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Aile apartmanında kaldığı belirlenen Çetin A. ve eşi, baba Cemal A. ve eşi ile saldırıyı gerçekleştirmesinin ardından polis ekiplerince açılan ateş sonucu ölen Ramazan A'nın eşi, gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Şüphelilerin yarın İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

POLİSLERE 11 EL ATEŞ ETMİŞ

Ayrıca operasyona giden ekiplerin Ramazan A'nın dairesinin ziline bastığı, ancak kapının açılmadığı, bunun üzerine polis ekiplerinin koçbaşıyla kapıya vuracakları sırada Ramazan A'nın kapıyı aralayıp polislere ateş ettiği, Emre Albayrak'ın da bu sırada yaralandığı öğrenildi.

Şüphelinin polislere yönelik 11 el ateş açtığı tespit edildi.

ÇOK AYIDA SİLAH BULUNDU

Polis ekiplerince şüphelilerin dairelerinde yapılan aramalarda Ramazan A'nın evinde tabanca, hassas terazi, 90 santimetre boyunda sarı renkli kılıç, uzak doğu kökenli savaş bıçağı olarak bilinen karambit ele geçirildi.

Ramazan A'nın babası Cemal A'nın yatak odasındaki çelik kasada tabanca ve uzun namlulu silaha ait şarjör bulunurken, Çetin A'nın evinde ise satışa hazır bir miktar uyuşturucu yakalandı.

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma! Bir Polis Şehit Olduİstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma! Bir Polis Şehit OlduGüncel
Aydın'da Akılalmaz Olay: Eski Eşiyle Evli Olan Polisi Aracıyla Ezip Sosyal Medyadan PaylaştıAydın'da Akılalmaz Olay: Eski Eşiyle Evli Olan Polisi Aracıyla Ezip Sosyal Medyadan PaylaştıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Polis İstanbul
Son Güncelleme:
Armut'un İnternet Sitesine Erişim Engeli Kaldırıldı Armut'un İnternet Sitesine Erişim Engeli Kaldırıldı
Başkentte Kan Donduran Saldırı: Gülhan 2 Yıldır Ondan Kaçıyormuş! Gülhan 2 Yıldır Ondan Kaçıyormuş!
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Disipline Sevk Edilmişti: İhracı İstenen CHP'li Hasan Ufuk Çakır Partisinden İstifa Etti İhracı İstenen CHP'li Vekil Partisinden İstifa Etti
İstanbul’da Sokak Ortasında Dehşet! Park Yeri Kavgası Can Aldı İstanbul’da Sokak Ortasında Dehşet! Park Yeri Kavgası Can Aldı
Otellerde Yeni Dönem! Kurallar Değişti, Bunu Sakın Yapmayın Otellerde Yeni Dönem! Kurallar Değişti, Bunu Sakın Yapmayın
Antalya'da Bir Deprem Daha Antalya'da Bir Deprem Daha
Türk Futbolunda 'Bahis' Depremi! İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Kritik Açıklamalar 'Girdiğimiz Yoldan Geri Dönmeyeceğiz, Suçlar Örtbas Edildi'