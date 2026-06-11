Genç Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'a Son Veda: Geriye Mobbing ve Saldırı İddiaları Kaldı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşadığı evde ölü bulunan 24 yaşındaki anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan’ın cenazesi, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Koparan'dan geriye ölümüne dair tartışmalı iddialar kaldı.

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Olay, 9 Haziran'da Abide Mahallesi Bey Sitesi'nde meydana geldi. Soğanlıtepe İlkokulu'nda şubat ayında anasınıfı öğretmeni olarak göreve başlayan Irmak Ayşe Koparan'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Eve giren ekipler, Koparan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Koparan'ın cenazesi, otopsinin ardından memleketi İzmir'e getirildi. Öte yandan, Koparan'ın ölümlüyle ilgili olarak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

GÖZYAŞLARI EŞLİĞİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Koparan için Torbalı ilçesindeki Sultan Abdülhamit Camii'nde bugün öğlen cenaze namazı kılındı. Cenazeye Koparan'ın babası Mustafa Ali Koparan, annesi Sultan Kocabıyık, ikiz ablaları Raziye Türen ve Rabia Bayraklı, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ile yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede hayatını kaybeden Koparan'ın anne ve babası ile yakınları gözyaşı döktü.

2 yıldır Ağrı'da görev yaptığı belirtilen Irmak Ayşe Koparan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ayrancılar Yeni Mezarlık'a götürülüp, toprağa verildi.

'KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAYACAK'

Irmak öğretmenin ölümünün ardından sosyal medyada mobing ve şikayet iddiaları gündeme gelmiş; Ağrı Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda söz konusu iddiaların ilgileneceğini belirtilmişti.

Yusuf Tekin, "Olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyet ile koordineli bir biçimde Teftiş Kurulumuz gerekli süreci başlattı. İhmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır" demişti.

Koparan'ın ölümünde okul müdürü tarafından uğradığı mobbing ve fiziksel saldırı iddiaları öne sürülmüş; Koparan'ın tuttuğu tutanak basına yansımıştı.

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Kaynak: DHA

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