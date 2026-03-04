Genç Mühendis Ölümden Dönmüştü: Deterjanlı Kahve Skandalında Milyonluk Uzlaşma

Beyoğlu’nda genç mühendis, içtiği kahvenin deterjanlı çıkması sonucu hastanelik olmuştu. Olayın ardından şüphelilerle mağdur arasında 1,5 milyon liralık uzlaşma sağlandı.

Son Güncelleme:
Genç Mühendis Ölümden Dönmüştü: Deterjanlı Kahve Skandalında Milyonluk Uzlaşma
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Beyoğlu’nda 17 Kasım 2025’te genç mühendis Ayben Ö.T., bir kafede içtiği kahveden sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan incelemelerde kahvenin deterjanla hazırlandığı tespit edilmişti. Olayın ardından işletme sahibi ve kahveyi hazırlayanlar da dahil olmak üzere şüpheliler gözaltına alınmış, adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Soruşturma kapsamında, olayın kasıtlı olmadığı ortaya çıktı.

ÜZERİNDE ETİKETİ YOKMUŞ

Savcılık sevk yazısına göre, şüpheli Sıla Nur Ö., kafedeki yoğunluk nedeniyle Münire A.’dan yardım istemiş; Münire A. ise daha önce bilmediği kafe mutfağında, üzerinde etiketi olmayan bir sıvıyı kahve yapımında kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmayı tamamlayarak, şüpheliler hakkında “kovuşturma yapılmasına yer olmadığı” yönünde takipsizlik kararı verdi. Kararda, Ayben Ö.T. ‘mağdur’, Mustafa Emre T. ‘müşteki’; Engin Ö., Gülsüm Sude Ö., Sıla Nur Ö. ve Münire A. ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

UZLAŞMA SAĞLANDI

Taraflar arasında yapılan uzlaşma görüşmeleri sonucunda, Engin Ö., Gülsüm Sude Ö. ve Sıla Nur Ö., mağdura toplam 1 milyon 500 bin lira ödeyerek anlaşmaya vardı. Bilirkişi raporuna göre, Münire A.’nın etiketsiz deterjanı farkında olmadan kullanması kusur teşkil etmediği ve olayın meydana gelmesinde herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı belirtildi.

Tesadüfen Yaşıyoruz... İstanbul'da İkinci Zehirlenme Faciası: Deterjan Detayı Şok EttiTesadüfen Yaşıyoruz... İstanbul'da İkinci Zehirlenme Faciası: Deterjan Detayı Şok EttiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
kahve
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Prof. Kaynak'tan Çarpıcı Yorum: NATO Üyeliği Türkiye’yi NATO’dan da Koruyor NATO Üyeliği Türkiye’yi NATO’dan da Koruyor
Irak'ta Gizemli Kesinti... Ülke Karanlığa Gömüldü Irak'ta Gizemli Kesinti... Ülke Karanlığa Gömüldü
ÇOK OKUNANLAR
Trabzon'da Ortaya Çıktı, Türkiye'de Bir Örneği Daha Yok: İşte Yüzyıllardır Toprağın Altında Saklı Kalan Roma Mirası Trabzon'da Ortaya Çıktı, Türkiye'de Bir Örneği Daha Yok
Bakan Gürlek Duyurdu: Yargı Paketinde Yeni Adım! Tapuda Artık Zorunlu Olacak Bakan Gürlek Duyurdu: Yargı Paketinde Yeni Adım! Tapuda Artık Zorunlu Olacak
ABD-İsrail-İran Savaşı 5. Gününde | İran Savaş Gemisi Batırıldı İran Savaş Gemisi Batırıldı
Bahçeli 'Ahmetler Makama' Çağrısında Bulunmuştu: İçişleri Bakanlığı'ndan Ahmet Türk kararı İçişleri Bakanlığı'ndan Ahmet Türk Kararı
Macron Talimat Verdi, Fransa da Sahaya Çıkıyor Macron Talimat Verdi, Fransa da Sahaya Çıkıyor