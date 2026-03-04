Genç Mühendis Ölümden Dönmüştü: Deterjanlı Kahve Skandalında Milyonluk Uzlaşma

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Beyoğlu’nda 17 Kasım 2025’te genç mühendis Ayben Ö.T., bir kafede içtiği kahveden sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan incelemelerde kahvenin deterjanla hazırlandığı tespit edilmişti. Olayın ardından işletme sahibi ve kahveyi hazırlayanlar da dahil olmak üzere şüpheliler gözaltına alınmış, adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Soruşturma kapsamında, olayın kasıtlı olmadığı ortaya çıktı.

ÜZERİNDE ETİKETİ YOKMUŞ

Savcılık sevk yazısına göre, şüpheli Sıla Nur Ö., kafedeki yoğunluk nedeniyle Münire A.’dan yardım istemiş; Münire A. ise daha önce bilmediği kafe mutfağında, üzerinde etiketi olmayan bir sıvıyı kahve yapımında kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmayı tamamlayarak, şüpheliler hakkında “kovuşturma yapılmasına yer olmadığı” yönünde takipsizlik kararı verdi. Kararda, Ayben Ö.T. ‘mağdur’, Mustafa Emre T. ‘müşteki’; Engin Ö., Gülsüm Sude Ö., Sıla Nur Ö. ve Münire A. ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

UZLAŞMA SAĞLANDI

Taraflar arasında yapılan uzlaşma görüşmeleri sonucunda, Engin Ö., Gülsüm Sude Ö. ve Sıla Nur Ö., mağdura toplam 1 milyon 500 bin lira ödeyerek anlaşmaya vardı. Bilirkişi raporuna göre, Münire A.’nın etiketsiz deterjanı farkında olmadan kullanması kusur teşkil etmediği ve olayın meydana gelmesinde herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı belirtildi.

