Genç Kadının Acı Ölümü! Misafirliğe Gittiği Evde Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi 1705. Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katında saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Perdelerin tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bütün eve yayıldı. O sırada misafir olarak geldiği evde bulunan Menekşe Arslan, dışarıya çıkmaya çalıştı.

Yangını gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip kısa sürede söndürdü. Yangın anında evin pencerelerindeki parmaklıklardan dolayı dışarı çıkamayan Menekşe Arslan, hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Arslan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Diğer yandan yangın esnasında ev sahibi Ramazan N.'nin evde olmadığı öğrenildi.

'KADIN ÇIĞLIKLAR ATTI'

Yangını gören bir mahalle sakini, “İkindi namazını kıldım, pencerenin önünde Kur'an okuyordum, o esnada kadının çığlıklarını duydum. Kendimizi dışarı attık ama komşularla birlikte kurtaramadık. Ancak yangını söndürebildik. Eve gelen giden kadınlar farklı oluyor, hangisi bilmiyorum. Yangını söndürmeye çalıştık. Kadın çığlıklar attı, dakika sürmedi öldü. Evin içinden alevler yükseldi, 10 dakikada her şey bitti” dedi.

Kaynak: İHA