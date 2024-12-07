Genç Fabrika İşçisinin Ölümünde Yürek Burkan Detay

Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında kumaş taşıyan M.G.'nin (59) kullandığı forklift, sürücüsünün geri manevrası sırasında malzeme aracının yanında bulunan 29 yaşındaki işçi İlyas Balta'ya çarpıp araç ile demir dolap arasında sıkıştırdı.

İhbarla fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Balta kaldırıldığı Kapaklı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, evli ve 3 aylık çocuğu olan Balta yarın memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: DHA