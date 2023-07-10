Genç avukata markette taciz: Kamera görüntüleri delil oldu
Ankara'da 26 yaşındaki avukat B.A., markette gitti. Bu sırada, 59 yaşındaki Leyla B. tarafından taciz edildi. Görüntüler incelendiğinde Leyla B.'nin, avukat B.A.'yı taciz ettiği tespit edildi.
Şaşkına çeviren olayın adresi Ankara'nın Çankaya İlçesi'ydi.
26 yaşındaki genç avukat B.A. geçtiğimiz günlerde bir markete gitti.
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Bu sırada, markette bulunan 59 yaşındaki Leyla B., bir süre B.A.'yı izledi.
Ardından genç avukatın yanına gitti. B.A.'nın ürünlerle ilgilendiği sırada yanından geçen Leyla B., genç avukatı kalçasına dokunarak taciz etti.