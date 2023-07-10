Genç avukata markette taciz: Kamera görüntüleri delil oldu

Ankara'da 26 yaşındaki avukat B.A., markette gitti. Bu sırada, 59 yaşındaki Leyla B. tarafından taciz edildi. Görüntüler incelendiğinde Leyla B.'nin, avukat B.A.'yı taciz ettiği tespit edildi.

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Genç avukata markette taciz: Kamera görüntüleri delil oldu - Resim: 1

Şaşkına çeviren olayın adresi Ankara'nın Çankaya İlçesi'ydi.

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Genç avukata markette taciz: Kamera görüntüleri delil oldu - Resim: 2

26 yaşındaki genç avukat B.A. geçtiğimiz günlerde bir markete gitti.

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Genç avukata markette taciz: Kamera görüntüleri delil oldu - Resim: 3

ÖNCE İZLEDİ SONRA DA...

Bu sırada, markette bulunan 59 yaşındaki Leyla B., bir süre B.A.'yı izledi.

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Genç avukata markette taciz: Kamera görüntüleri delil oldu - Resim: 4

Ardından genç avukatın yanına gitti. B.A.'nın ürünlerle ilgilendiği sırada yanından geçen Leyla B., genç avukatı kalçasına dokunarak taciz etti.

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