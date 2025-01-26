Genç Astsubayın Acı Ölümü: Doğum Gününe Saatler Kala Feci Kazada Hayatını Kaybetti

Profesyonel kayak yapan Muharrem Abban (23), arkadaşlarıyla birlikte yeni açılan bir pisti denemek üzere kayak merkezine gitti. Ancak pistte yaşanan talihsiz bir olay sonucu pisten çıkan genç astsubay ağır yaralandı.

26 Ocak 2002 doğumlu olan ve bugün 23. yaşına girmesi beklenen Abban, kazanın ardından sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Abban, tüm çabalara rağmen aynı gece saatlerinde hayatını kaybetti.

SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Erzincan’da görev arkadaşları tarafından düzenlenen bir törenle memleketi Denizli’ye uğurlanan Muharrem Abban’ın cenazesi, Hilal Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Genç yaşta hayata veda eden astsubayın ölümü ailesini, arkadaşlarını ve görev yaptığı birlik içerisindeki mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Kaynak: İHA