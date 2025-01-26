Genç Astsubayın Acı Ölümü: Doğum Gününe Saatler Kala Feci Kazada Hayatını Kaybetti

Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Çavuş Muharrem Abban, Ergan Kayak Merkezi'nde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan genç astsubay, doğum gününe saatler kala hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Genç Astsubayın Acı Ölümü: Doğum Gününe Saatler Kala Feci Kazada Hayatını Kaybetti

Profesyonel kayak yapan Muharrem Abban (23), arkadaşlarıyla birlikte yeni açılan bir pisti denemek üzere kayak merkezine gitti. Ancak pistte yaşanan talihsiz bir olay sonucu pisten çıkan genç astsubay ağır yaralandı.

26 Ocak 2002 doğumlu olan ve bugün 23. yaşına girmesi beklenen Abban, kazanın ardından sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Abban, tüm çabalara rağmen aynı gece saatlerinde hayatını kaybetti.

SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Erzincan’da görev arkadaşları tarafından düzenlenen bir törenle memleketi Denizli’ye uğurlanan Muharrem Abban’ın cenazesi, Hilal Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Genç yaşta hayata veda eden astsubayın ölümü ailesini, arkadaşlarını ve görev yaptığı birlik içerisindeki mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
İki Grup Arasındaki Bıçaklı Kavga Cinayetle Bitti İki Grup Arasındaki Bıçaklı Kavga Cinayetle Bitti
Öğrenen Bir Daha Ağzına Sürmeyecek: Aç Karnına Kahve İçmenin Zararı Öğrenen Bir Daha Ağzına Sürmeyecek: Aç Karnına Kahve İçmenin Zararı
Erişteye 1 Kaşık Ekleyin: Piştikten Sonra Lezzeti Üç Kat Artıyor! Erişteye 1 Kaşık Ekleyin: Piştikten Sonra Lezzeti Üç Kat Artıyor!
Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li Vekil Açıkladı: Muharrem İnce 'Baba Ocağı'na mı Dönüyor? Muharrem İnce 'Baba Ocağı'na mı Dönüyor?
Trump’tan Kolombiya’ya Şok Yaptırım Kararı! 'Yanlış Yaparsan Bedelini Ödersin' Trump’tan Kolombiya’ya Şok Yaptırım Kararı
Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı
Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı: SMS’e Tıkladığınız Anda Hesabınızdaki Paralar Sıfırlanıyor! Dolandırıcıların Yeni Hedefi Oldu Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı: SMS’e Tıkladığınız Anda Hesabınızdaki Paralar Sıfırlanıyor!
Elinde Bu Akıllı Telefondan Olan Yandı! 1 Şubat'tan İtibaren Artık Çalışmayacak Elinde Bu Akıllı Telefondan Olan Yandı! 1 Şubat'tan İtibaren Artık Çalışmayacak