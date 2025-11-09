Gemlik'te Denize Dalış Yapan Genç Boğuldu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde denize dalan 25 yaşındaki Emirhan Aydın, boğularak hayatını kaybetti.

Gemlik'te Denize Dalış Yapan Genç Boğuldu
Bursa’nın Gemlik ilçesi Kumla sahilinde denize giren 25 yaşındaki Emirhan Aydın, dalış yaptıktan sonra bir daha su yüzeyine çıkmadı. Durumu fark eden çevredekiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. DHA’nın aktardığına göre, yapılan arama çalışmaları sonucu Aydın denizde hareketsiz halde bulundu ve ekipler tarafından karaya çıkarıldı.

Ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

