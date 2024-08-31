Gemi Söküm Firmasında 10 İşçi Fenalaştı: 1 Ölü

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki bir firmada çalışan 10 işçi fenalaştı. Gazdan etkilendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

Gemi Söküm Firmasında 10 İşçi Fenalaştı: 1 Ölü

Edinilen bilgiye göre, gemi geri dönüşüm bölgesinde yer alan bir söküm tesisinde çalışan 10 işçi fenalaştı.

Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk bulgulara göre henüz belirlenemeyen bir gazdan etkilendikleri değerlendirilen işçilerden İbrahim Karakaya kurtarılamadı. Durumları ağır olan 3 işçi ise Bayraklı Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ayakta tedavi edilen 6 işçi de taburcu edildi. AFAD ekiplerinin zehirlenme nedeninin tespiti için sahada çalışma yürüttüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

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