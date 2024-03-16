Gemi kıyıya çarptı, 3 vinç devrildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan özel bir limana yanaşan geminin kıyıya çarpması nedeniyle üç yükleme vinci devrildi.

Gemi kıyıya çarptı, 3 vinç devrildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde özel bir limana yanaşan konteyner yüklü geminin çarptığı vinçler devrildi.

Körfez ilçesinde saat 16.00 sıralarında konteyner yüklü gemi, özel bir limana yanaşırken kıyıdaki vinçlere çarptı. Geminin çarpmasıyla çelik vinçler parçalanarak yıkıldı. Tonlarca kilo ağırlığındaki vinçler limandaki konteynerlerin üzerine düştü. Çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülediği kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından olayla ilişkin yaptığı açıklamada, “Kocaeli’de limana yanaşma manevrası yapan yabancı bandıralı bir geminin vinçlere çarpması sonucunda kaza meydana gelmiş olup yapılan ilk tespitlerde yaralanan olmadığı ve çevre kirliliğinin oluşmadığı belirlenmiştir. Geçmiş olsun” dedi.

Ekiplerin limandaki çalışması sürüyor.

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