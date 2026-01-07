Gelecek Partisi’nden Ayrılan Eski Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin AK Parti’ye Dönüyor! 'Yuvaya Dönüş Vakti'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gelecek Partisi’nden geçtiğimiz yıl istifa eden eski Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, yeniden AK Parti saflarına katılacağını açıkladı. Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve AK Parti’ye geçiş kararını bu görüşmenin ardından netleştirdiğini ifade etti.

Dün yaptığı açıklamada Erdoğan ile görüştüğünü belirten Şahin, yarın düzenlenecek grup toplantısında resmen AK Parti’ye katılacağını duyurmuştu. Şahin, bugün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kararını yineledi.

X platformundan yaptığı paylaşımında “yuvaya dönüş vakti” ifadesini kullanan Şahin, AK Parti’ye katılım kararına ilişkin şu sözlere yer verdi:

"Yuvaya dönüş vakti… Kalpleri aynı atanların istikameti de aynıdır. Bizim kalbimiz ülkemiz için atıyor ve 'istikametimiz de her zaman Güçlü Türkiye olacaktır.' Dünyada yaşanan konjonktürel gelişmeler, bölgemizdeki krizler 'iç cephede bir olmayı, güçlü Türkiye için birlikte mücadele etmeyi' gerektiriyor. Bu tarihî sorumluluk bilinciyle; baba ocağımız, gençlik yuvamız Ak Parti’ye dönüyorum. Yeniden yuvamızda olma fırsatını bize sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum."

Şahin’in AK Parti’ye katılımının, grup toplantısında resmen ilan edilmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA