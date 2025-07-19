Gelecek Partisi'nde Deprem: İki Milletvekili İstifa Ediyor

Gelecek Partisi’nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Gelecek Partisi milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, partilerinden istifa etme kararı aldı.

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Gelecek Partisi'nde Deprem: İki Milletvekili İstifa Ediyor
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Gelecek Partisi’nde istifa depremi yaşanıyor. Parti milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, partilerinden istifa etme kararı aldı.

İki ismin istifa kararının gerekçeleri henüz resmi olarak açıklanmadı. İstifaların, önümüzdeki saatlerde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. İki ismin bağımsız olarak mı yoluna devam edeceği yoksa başka bir partiye mi geçeceği de henüz netlik kazanmadı.

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin birleşimiyle kurulan Yeni Yol Partisi, Meclis’te grup kurmuştu. Ancak bu birleşmenin ardından Temurci ve Şahin, Gelecek Partisi çatısı altında kalmayı tercih etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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