Geçim Sıkıntısı Çeken Vatandaşa Hapis Talebi: İşte Bakan Yerlikaya'yı Kızdıran CİMER Şikayeti

Mersin'de ikamet eden ve geçim sıkıntısı yaşayan Ahmet S. adlı vatandaş, yaşadıklarını anlatabilmek için Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile görüşmek istedi. Ahmet S. Vali Pehlivan'a ulaşamayınca çareyi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet dilekçesi yazmakta buldu. Daha önce verdiği dilekçelerin 'görmezden gelindiğini' söyleyen vatandaş, 18 Ekim 2023'te verdiği dilekçede İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sitemlerini dile getirdi.

'VALİ BOŞ, SİZ ONDAN DA BOŞSUNUZ'

Ahmet S.'nin CİMER'e verdiği şikayet dilekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya biraz şeref, namus, haysiyet, onur varsa bu konuya el atarsınız. Mersin Valiliği hakkında yüzlerce, binlerce dilekçe verdim. Hep yalan yanlış beyanlarla şikayetlerim kapatıldı. Mersin Valisi lüks, şatafatlı makamında oturuyor, geziyor. Vatandaşları duyduğu, gördüğü yok. Sadece sosyal medyada gösteriş için paylaşım yapıyor. Bakan, Cumhurbaşkanı görsün yeter. Nasıl olsa şikayetlere yetkililer de ses çıkarmıyor. İstediği gibi at koşturuyor. Verilen dilekçeleri bir inceleyin artık. Balık baştan kokarmış siz de valinin ayarındasınız ses çıkarmadığınıza göre. Vali boş siz ondan da boşsunuz. Sayın Cumhurbaşkanım sesimi duyana kadar her gün yazacağım.”

İFADESİNDE ‘PİŞMANIM’ DEDİ

CİMER şikayeti sonrası Ahmet S. hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda ifadesi alınan Ahmet S., geçim sıkıntısı yaşadığını, işsizliğin vermiş olduğu çaresizlikle Vali’ye çeşitli kanallardan sesini duyurmak istediğini ve hakaret amacının olmadığını, bir anlık sinirle başvuru içeriğini yazdığını söyledi. S., pişman olduğunu da sözlerine ekledi.

SAVCILIK HAPİS TALEP ETTİ

Ancak Mersin Cumhuriyet Savcılığı, Ahmet S.'nin 'Pişmanım' sözlerine aldırış etmedi. Savcılık, Ahmet S. hakkında, Ali Yerlikaya’ya yönelik kullandığı “Biraz şeref, namus, haysiyet, onur varsa konuya el atarsınız” sözleri nedeniyle iddianame hazırladı. Savcı, S.’nin 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan bir yıldan iki yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak: Gerçek Gündem