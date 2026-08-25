Geçen Yıl Tarlada 100 TL'ydi, Bu Yıl 30 Liraya Düştü: Talep Yağıyor!

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Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde, kendine has kokusu, şekli ve muzu andıran eşsiz aromasıyla ünlenen 'Bağrıbütün' kavununda hareketli günler yaşanıyor.

Aydıncık ilçesinde temmuz ayı sonunda hasadı başlayan Bağrıbütün kavununun genetik özellikleri Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından araştırılarak, 2019 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

REKOLTE COŞTU

Sadece Aydıncık ilçesinde yetişen; şekli, tadı ve aroması muzu andıran Bağrıbütün kavunu üreticileri, havaların değişken olması nedeniyle önceki yıllarda ürün almakta zorlandıklarını, bu yıl yağışlı bir dönemin ardından rekoltenin yüksek olduğunu söyledi.

Aydıncık ilçesinin de yer aldığı Kümbet Ova olarak anılan bölgede patates ve soğanın yanı sıra Bağrıbütün kavununu da gelir getiren ürün olarak son yıllarda ekildiği, Yozgat, Çorum, Ankara, İstanbul'dan gelen taleplerin karşılanmaya çalışıldığı aktarıldı. Kümbet Ova bölgesinde mart-nisan ayında ekilmeye başlanan Bağrıbütün kavunu hasadı temmuz ayının son haftasında başlanıp, ağustos ayının sonuna kadar devam ediyor.

Yetiştirdiği Bağrıbütün kavunlarını ilçe merkezinde satmaya çalışan Adem Tomruk, “Bu Yozgat’ın Aydıncık ilçesinin Bağrıbütün kavunu. ‘Yer muzu’ diye bilinir. Buradan başka bir yerde ekimi yapıldığı zaman kendini bozuyor. Orijinali burada yetişiyor. Geçen sene fazla olmadı. Bu sene yağışlardan dolayı güzel oldu” diye konuştu

30 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ, KARGOYA YETİŞTİREMİYORLAR

Ünal Tomruk da, “Bunun özelliği muz tadında. Diğerleri gibi değil. Bunda gaz yok. Bu safi muz tadında. Yemeyle doyulmuyor. Bu sene yağışlardan dolayı güzel oldu. Geçen sene 100 liradan aşağı olmadı. Bu sene de 30 liraya kadar düştü. Halk yiyor, seviyor. Çok gelen var. Kargo ile istiyorlar. Dışarılardan kargoları istiyorlar, yetiştiremiyorlar. Kargoyla yollamayla yetiştiremiyorlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA