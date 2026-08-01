Gece Yola Çıkacaklar Dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 Gün Boyunca Tek Yönlü Kapanıyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacak sürücüler için uyarı geldi. 'Asırlık Gece' belgesel dizisinin çekimleri nedeniyle 3, 4 ve 5 Ağustos geceleri Anadolu-Avrupa yönü 01.00-05.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.
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İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, 'Asırlık Gece' isimli belgesel dizi projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak çekimler nedeniyle geçici olarak trafik düzenlemesine gidildi.
Bu kapsamda, çekimlerin güvenli şekilde yapılabilmesi için 3-4 ve 5 Ağustos'ta 01.00-05.00 saatlerinde köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirilecek.
Kaynak: AA
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