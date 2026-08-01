Gece Yola Çıkacaklar Dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 Gün Boyunca Tek Yönlü Kapanıyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacak sürücüler için uyarı geldi. 'Asırlık Gece' belgesel dizisinin çekimleri nedeniyle 3, 4 ve 5 Ağustos geceleri Anadolu-Avrupa yönü 01.00-05.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Son Güncelleme:
Gece Yola Çıkacaklar Dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 Gün Boyunca Tek Yönlü Kapanıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, 'Asırlık Gece' isimli belgesel dizi projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak çekimler nedeniyle geçici olarak trafik düzenlemesine gidildi.

Bu kapsamda, çekimlerin güvenli şekilde yapılabilmesi için 3-4 ve 5 Ağustos'ta 01.00-05.00 saatlerinde köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Kaynak: AA

Etiketler
15 Temmuz
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Gebze'de Kız Öğrenciye İğrenç Teklif Kamerada: Savcılık Harekete Geçti Gebze'de Kız Öğrenciye İğrenç Teklif Kamerada
Şanlıurfa'da Otomobil Sulama Kanalına Uçtu! Sürücü Kayboldu Şanlıurfa'da Otomobil Sulama Kanalına Uçtu! Sürücü Kayboldu
Üsküdar'da Başkan Vekili Seçiminin Tarihi Belli Oldu Üsküdar'da Başkan Vekili Seçiminin Tarihi Belli Oldu
Gülistan Doku Dosyasında Çarpıcı Detay: Kaybolmadan Önce Defalarca Polis Sisteminde Sorgulanmış Gülistan Doku Dosyasında Çarpıcı Detay: Kaybolmadan Önce Defalarca Polis Sisteminde Sorgulanmış
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Nefes Kesen Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Öldürmeye Giden Suikastçı Pilot Böyle Yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Öldürmeye Giden Suikastçı Pilot Böyle Yakalandı
11 Yaşındaki Çocuğu Hastanelik Eden Saldırgan Tutuklandı! 'Beni Görünce Güldükleri İçin Yaptım' 11 Yaşındaki Çocuğu Hastanelik Eden Saldırgandan Kan Donduran Savunma!
CHP Hakkında Bomba İddia: 3 Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor 3 Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor
Görevden Alındı mı? Gürsel Tekin'den Bomba Açıklamalar: 'Kefenimi Giydim, O Başkanlar Radarımda' Bomba Açıklamalar... 'Kefenimi Giydim, O Başkanlar Radarımda'
10 Yıllık Kaçışın Bittiği Yer! İşte Suikastçı Pilotun Saklandığı Hücre Evi 10 Yıllık Kaçışın Bittiği Yer! İşte Suikastçı Pilotun Saklandığı Hücre Evi