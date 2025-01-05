Gece Kulübü Önünde Silahlı Kavga! Mekandan Çıkan Kadın Vuruldu

Adana'da bir eğlence mekanının önünde husumetli kişi 2 arasında silahlı kavga yaşandı. Olayda; mekandan çıkan bir kadın vurularak yaralandı. Kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Gece Kulübü Önünde Silahlı Kavga! Mekandan Çıkan Kadın Vuruldu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde dün akşam bir silahlı saldırı meydana geldi. Barış H. ve ismi öğrenilemeyen husumetlisi eğlence mekanı önünde karşılaşınca aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Barış H., belinden çıkarttığı tabanca ile rastgele ateş açmaya başladı.

Tabancadan çıkan kurşunlar, bu sırada eğlence mekanından çıkan ismi öğrenilemeyen bir kadının kalçasına ve mekanın duvarına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gece Kulübü Önünde Silahlı Kavga! Mekandan Çıkan Kadın Vuruldu - Resim : 1

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Sağlık ekipleri yaralı kadını Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri Barış H.'yi tabancayla birlikte olay yerinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aşık Veysel'in Heykeline Saldırı! Sazını KırdılarAşık Veysel'in Heykeline Saldırı! Sazını KırdılarGüncel
Almanya'da Türkiye Başkonsolosluğu'na Çirkin SaldırıAlmanya'da Türkiye Başkonsolosluğu'na Çirkin SaldırıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana Saldırı
Hakkari'de Sokak Ortasında Bıçaklı Kavga: 1'i Kadın 3 Yaralı Hakkari'de Sokak Ortasında Bıçaklı Kavga: 1'i Kadın 3 Yaralı
CHP'li Karasu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İhale' Yanıtı: 'Yolsuzluk Demek AKP Demektir' CHP'li Karasu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İhale' Yanıtı
Yurt Genelinde Yağış Alarmı: Kara Kış Kapıda! İkisi Birden Geliyor Kara Kış Kapıda! İkisi Birden Geliyor
Türban Takıp Video Paylaşmıştı! Sosyal Medya Fenomeni Murat Övüç Gözaltına Alındı Fenomen Murat Övüç Gözaltına Alındı
Koç Holding'in Başkanı Ömer Koç Tarih Verdi! Kapıları Açıyor Koç Holding'in Başkanı Ömer Koç Tarih Verdi! Kapıları Açıyor
Yakında Vizeli Olacak İddiası! Türkler Akın Akın Ziyaret Ediyordu Yakında Vizeli Olacak İddiası! Türkler Akın Akın Ziyaret Ediyordu