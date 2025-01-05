Gece Kulübü Önünde Silahlı Kavga! Mekandan Çıkan Kadın Vuruldu
Adana'da bir eğlence mekanının önünde husumetli kişi 2 arasında silahlı kavga yaşandı. Olayda; mekandan çıkan bir kadın vurularak yaralandı. Kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde dün akşam bir silahlı saldırı meydana geldi. Barış H. ve ismi öğrenilemeyen husumetlisi eğlence mekanı önünde karşılaşınca aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Barış H., belinden çıkarttığı tabanca ile rastgele ateş açmaya başladı.
Tabancadan çıkan kurşunlar, bu sırada eğlence mekanından çıkan ismi öğrenilemeyen bir kadının kalçasına ve mekanın duvarına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Sağlık ekipleri yaralı kadını Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri Barış H.'yi tabancayla birlikte olay yerinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA