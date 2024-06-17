Gece boyunca yanan Çiçek Adası küle döndü: Çok sayıda hayvan yanarak can verdi

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarındaki Çiçek Adası’nda çıkan yangın gece boyu devam etti. Çıkan yangın adanın tamamını küle çevirdi. Adada yaşayan çok sayıda hayvan yanarak can verdi. Küle dönmüş arazide bir tavşanın can havliyle kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

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Gece boyunca yanan Çiçek Adası küle döndü: Çok sayıda hayvan yanarak can verdi

İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Çiçek Adası'ndaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede tüm adayı etkisi altına aldı.

Gece boyunca yanan Çiçek Adası küle döndü: Çok sayıda hayvan yanarak can verdi - Resim : 1

YANMADAN ÖNCEKİ HALİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi. Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Gece boyunca yanan Çiçek Adası küle döndü: Çok sayıda hayvan yanarak can verdi - Resim : 2

BİR TAVŞAN CAN HAVLİYLE YANGINDAN KAÇTI

Çıkan yangın, adanın tamamını küle çevirirken adada yaşayan hayvanların ölümleri görenleri derinden üzdü. Bir tavşanın ise yangından can havliyle kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşlar, hayvanların yanarak can vermesinin yürek burktuğunu ifade etti.

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Öte yandan yetkililer adada yaptıkları incelemelerde, çok sayıda hayvanın yanarak can verdiğini tespit etti.

Kaynak: İHA

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