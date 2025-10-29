Gebze'deki 7 Katlı Binanın Yıkılma Anı Ortaya Çıktı! Saniyeler İçinde Yerle Bir Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde bulunan, altında eczane olan 6 katlı bina sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde binanın bir anda yıkıldığı, ardından çevreyi yoğun bir toz bulutunun kapladığı ve vatandaşların panik içinde olay yerine koştuğu görüldü.

ENKAZDAN ACI HABER

Ekiplerin saatlerdir sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarında, Bilir ailesine ait olduğu öğrenilen 5 kişilik aileden Muhammed Emir (12) ve Nisa Bilir (14)’in cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Anne Emine Bilir (37) ve baba Levent Bilir (44) için arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kaynak: İHA