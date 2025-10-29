Gebze'deki 7 Katlı Binanın Yıkılma Anı Ortaya Çıktı! Saniyeler İçinde Yerle Bir Oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılan binanın yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın büyük bir gürültüyle yıkıldığı, çevreyi toz bulutunun kapladığı ve vatandaşların panikle olay yerine koştuğu anlar yer aldı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde bulunan, altında eczane olan 6 katlı bina sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gebze'deki 7 Katlı Binanın Yıkılma Anı Ortaya Çıktı! Saniyeler İçinde Yerle Bir Oldu - Resim : 1

Görüntülerde binanın bir anda yıkıldığı, ardından çevreyi yoğun bir toz bulutunun kapladığı ve vatandaşların panik içinde olay yerine koştuğu görüldü.

Gebze'deki 7 Katlı Binanın Yıkılma Anı Ortaya Çıktı! Saniyeler İçinde Yerle Bir Oldu - Resim : 2

ENKAZDAN ACI HABER

Ekiplerin saatlerdir sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarında, Bilir ailesine ait olduğu öğrenilen 5 kişilik aileden Muhammed Emir (12) ve Nisa Bilir (14)’in cansız bedenlerine ulaşıldı.
Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Anne Emine Bilir (37) ve baba Levent Bilir (44) için arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Gebze'deki 7 Katlı Binanın Yıkılma Anı Ortaya Çıktı! Saniyeler İçinde Yerle Bir Oldu - Resim : 3

Kaynak: İHA

