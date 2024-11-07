Gebze'de Nöbet Tutan Hayvanseverlere Müdahale, Gözaltılar Var

Kocaeli Gebze'deki 43 kedi ve köpeğin katledildiği barınak önünde nöbet tutan hayvanseverlerin çadırları polis eşliğinde yıkıldı. Yıkım esnasında 5 hayvansever gözaltına alındı.

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Kocaeli Gebze'deki barınak önünde nöbet tutan hayvanseverlerin çadırları polis tarafından yıkıldı, yıkım esnasında tepki gösteren 5 kişi gözaltına alındı.

Gebze'de Nöbet Tutan Hayvanseverlere Müdahale, Gözaltılar Var - Resim : 1

43 KEDİ VE KÖPEK KATLEDİLMİŞTİ

Kocaeli Gebze'deki yaşam hakkı savunucuları, geçen ay Gebze Belediyesi’nin sokaklardan toplayarak barınağa götürdüğü hayvanların öldürülerek çöpe atıldığını duyurmuştu.

Barınakta 43 kedi ve köpeğin öldürüldüğü ortaya çıkınca yaşam hakkı savunucuları barınak önüne çadır kurarak nöbet tutmaya başlamıştı. Günlerdir devam eden nöbete sabaha karşı müdahale edildi.

Gebze'de Nöbet Tutan Hayvanseverlere Müdahale, Gözaltılar Var - Resim : 2

ÇADIRLARI YIKILDI, GÖZALTINA ALINDILAR

Zabıta ve jandarma ekipleri eşliğinde çadır yıkılırken, engel olmak isteyen 5 yaşam hakkı savunucusu gözaltına alındı ve karakola götürüldü. Yıkama karşı çıkanların tartaklandığı ve bir yaşam hakkı savunucusunun da yaralandığı öğrenildi.

Gebze'de Nöbet Tutan Hayvanseverlere Müdahale, Gözaltılar Var - Resim : 3

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Kaynak: ANKA

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Gebze Hayvan katliamı
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