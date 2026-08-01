Gebze'de Kız Öğrenciye İğrenç Teklif Kamerada: Savcılık Harekete Geçti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız öğrenciye para karşılığı cinsel ilişki teklif edildiğine ilişkin görüntü büyük tepki çekti. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada şüphelinin kimliği belirlendi.

Son Güncelleme:
Gebze'de Kız Öğrenciye İğrenç Teklif Kamerada: Savcılık Harekete Geçti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız öğrenciye sokakta para karşılığı cinsel ilişki teklif edildiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle: "Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kız öğrenciye sokakta para karşılığı ilişki teklif edildiği iddiasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan çalışmalarda görüntülerde yer alan şüpheli kişinin Caner Arslan isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcısı talimatı ile kolluk ekipleri, şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik çalışmaları sürdürmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler
Gebze Taciz
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Üsküdar'da Başkan Vekili Seçiminin Tarihi Belli Oldu Üsküdar'da Başkan Vekili Seçiminin Tarihi Belli Oldu
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da CHP'den İstifa Edip YENİ Parti'ye Geçti CHP'de Yaprak Dökümü Sürüyor, O Başkan da YENİ Parti'ye Geçti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Nefes Kesen Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Öldürmeye Giden Suikastçı Pilot Böyle Yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Öldürmeye Giden Suikastçı Pilot Böyle Yakalandı
11 Yaşındaki Çocuğu Hastanelik Eden Saldırgan Tutuklandı! 'Beni Görünce Güldükleri İçin Yaptım' 11 Yaşındaki Çocuğu Hastanelik Eden Saldırgandan Kan Donduran Savunma!
CHP Hakkında Bomba İddia: 3 Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor 3 Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor
10 Yıllık Kaçışın Bittiği Yer! İşte Suikastçı Pilotun Saklandığı Hücre Evi 10 Yıllık Kaçışın Bittiği Yer! İşte Suikastçı Pilotun Saklandığı Hücre Evi
Görevden Alındı mı? Gürsel Tekin'den Bomba Açıklamalar: 'Kefenimi Giydim, O Başkanlar Radarımda' Bomba Açıklamalar... 'Kefenimi Giydim, O Başkanlar Radarımda'