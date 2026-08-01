Gebze'de Kız Öğrenciye İğrenç Teklif Kamerada: Savcılık Harekete Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız öğrenciye sokakta para karşılığı cinsel ilişki teklif edildiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle: "Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kız öğrenciye sokakta para karşılığı ilişki teklif edildiği iddiasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan çalışmalarda görüntülerde yer alan şüpheli kişinin Caner Arslan isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcısı talimatı ile kolluk ekipleri, şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik çalışmaları sürdürmektedir."

Kaynak: AA