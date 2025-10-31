Gebze’de Kabus Sürüyor! Çöken Binaya 100 Metre Mesafede...

Gebze'de 4 kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından, 6 katlı bir binada çatlaklar tespit edildi. Binada oturanlar panikle tahliye edilirken, bölge giriş-çıkışlara kapatıldı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde önceki günlerde aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği bina faciasının ardından bölgede yeni bir tehlike belirdi. Çöken 7 katlı binanın yaklaşık 100 metre yakınında bulunan 6 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Aksesapağı Mahallesi İbrahimağa Caddesi’ndeki binadan gelen çatırdama sesleri, çevrede paniğe yol açtı. Binada yaşayanlar kısa sürede dışarı çıkarıldı, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bina çevresi emniyet şeridiyle kapatılarak giriş-çıkışlar yasaklandı.

12 BİNA MÜHÜRLENDİ

Çöken binanın etrafındaki 12 bina mühürlenmiş, toplam 45 aile tahliye edilmişti. Vatandaşlar, ekiplerin gözetiminde yalnızca acil eşyalarını alarak bölgeden ayrılmıştı. Bu sırada inşaat mühendisleri, jeofizik uzmanları ve mimarlardan oluşan bilirkişi heyeti bölgede incelemelere başladı. Enkaz çevresinde deflektometre cihazı ile yer altı ölçümleri yapılarak zeminin dayanıklılığı test ediliyor.

Kaynak: DHA

