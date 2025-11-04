Gebze'de Enkaz Altında Çıkarılan Dilara'dan Haber Var: Acı Haber Verildi

Gebze’de 7 katlı binanın çökmesi sonucu ailesini kaybeden 18 yaşındaki Dilara Bilir, yoğun bakımdan çıktı. Dilara'ya, ailesini kaybettiği haberi psikologlar eşliğinde verildi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 29 Ekim’de Gebze’de yıkılan binanın enkazından sağ kurtarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Aktaş, "Yaralı olarak çıkardığımız kızımız Dilara’ya Allah’tan şifa diliyorum. Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yoğun bakımdan normal servise alındı" dedi. Ayrıca doktor gözetiminde ve psikologlar eşliğinde yapılan görüşmede, Dilara’ya annesini, babasını ve iki kardeşini kaybettiği haberi verildi.

Gebze'de Enkaz Altında Çıkarılan Dilara'dan Haber Var: Acı Haber Verildi - Resim : 1

ÇALIŞMALAR DA SÜRÜYOR

Bu arada Facianın ardından başlatılan teknik incelemeler sürüyor. AFAD, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve üniversitelerden gelen uzmanlar, çökmenin nedenini belirlemek için bölgede jeofizik ve sismik ölçümler yapıyor. Yerin metrelerce altı 'sismik yansıma' yöntemiyle taranırken, çevredeki binalar georadar ve sensörlerle takip ediliyor. Bölgede risk taşıyan binalar da birer birer boşaltılıyor. Son olarak 3 bina daha mühürlendi, 42 kişi tahliye edildi. Enkaz bölgesinde ise su kuyusu olasılığı dahil her detay inceleniyor.

NE OLMUŞTU?

Gebze Mevlana Mahallesi’nde 29 Ekim’de 7 katlı Arslan Apartmanı yıkılmıştı. Levent (44) ile Emine Bilir (37) çifti ile çocukları Hayrunnisa (14) ile Muhammet Emir (12) hayatını kaybetmiş, ailenin büyük kızı Dilara Bilir ise sağ kurtarılmıştı.

Kaynak: İHA

Gebze
