Gebze'de Çöken Binanın Enkazından Çıkan Not Türkiye'yi Ağlattı! Bir Aile Yok Oldu… Geriye Sadece Anılar Kaldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan bina faciası, bir aileyi hayattan kopardı. Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde, alt katında eczane bulunan 4 katlı bina sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Kiracı olarak binada yaşayan 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saatler süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda 12 yaşındaki Muhammed Emir ve 14 yaşındaki Nisa Bilir’in cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Gece yarısına kadar devam eden çalışmalarda, baba Levent Bilir (44) ve anne Emine Bilir’in cansız bedenlerine ulaşıldı. Böylece faciada 4 kişi yaşamını yitirirken, hayatta kalan tek kişi genç kız Dilara oldu.

YÜREK BURKAN DETAY: “İYİ DOĞDUN ORTANCAMIZ”

Enkaz kaldırma hazırlıkları sürerken, ekipler binadan çıkan eşyalar arasında Bilir ailesine ait fotoğraflar ve bir doğum günü notu buldu. Duvara asılı halde bulunan notta, “İyi doğdun ortancamız” yazısı yer alıyordu. Bu notun 14 yaşındaki Nisa Bilir’e ait olduğu öğrenildi.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

