'Gazze'ye gideriz' dedikten sonra biber gazı yiyerek fenalık geçiren Halil Konakcı: 'Benim rahatsızlanmamla dalga geçenler küçük adamlar'

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıların ardından "Devletimiz emretsin en önde ben ve benim gibi Kudüs davası olan müslümanlar Gazze’ye gideriz" diyen gerici Halil Konakçı, İsrail'in Filistin'deki hastaneyi vurduğu günün akşamında İsrail Konsolosluğu önünde polisin sıktığı biber gazı nedeniyle fenalık geçirmişti.

KONAKCI'DAN AÇIKLAMA

Konakcı, sosyal medyada alay konusu olurken; yeni açıklamalarda bulundu.

Gazdan etkilendiği anları anlatan Konakcı, "Polisi tekfir eden selefi gruplar vardı. Bana dahi saldırdılar. Kalabalığın arasında sarhoş mu, haplı mı bilemediğimiz tipler vardı. Benim rahatsızlanmamla dalga geçenler küçük adamlar. Küçük şahsiyetler" dedi.