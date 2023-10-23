'Gazze'ye gideriz' dedikten sonra biber gazı yiyerek fenalık geçiren Halil Konakcı: 'Benim rahatsızlanmamla dalga geçenler küçük adamlar'

Filistin'e ilişkin yaptığı açıklamalarda devletin emretmesi durumunda Gazze'ye gideceğini söyleyen ve İsrail Konsolosluğu önüden polisin sıktığı biber gazı nedeniyle fenalık geçiren gerici imam Halil Konakcı'dan yeni bir açıklama geldi.

Son Güncelleme:

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıların ardından "Devletimiz emretsin en önde ben ve benim gibi Kudüs davası olan müslümanlar Gazze’ye gideriz" diyen gerici Halil Konakçı, İsrail'in Filistin'deki hastaneyi vurduğu günün akşamında İsrail Konsolosluğu önünde polisin sıktığı biber gazı nedeniyle fenalık geçirmişti.

KONAKCI'DAN AÇIKLAMA

Konakcı, sosyal medyada alay konusu olurken; yeni açıklamalarda bulundu.

Gazdan etkilendiği anları anlatan Konakcı, "Polisi tekfir eden selefi gruplar vardı. Bana dahi saldırdılar. Kalabalığın arasında sarhoş mu, haplı mı bilemediğimiz tipler vardı. Benim rahatsızlanmamla dalga geçenler küçük adamlar. Küçük şahsiyetler" dedi.

Son Güncelleme:
Hasadı başladı. Birçok kişi ancak yanlış demliyor olabilir! Aşçılar uyarıyor Hasadı başladı. Birçok kişi ancak yanlış demliyor olabilir! Aşçılar uyarıyor
Hasadı başladı... Canan Karatay en sağlıklı besin diye duyurmuştu Hasadı başladı... Canan Karatay en sağlıklı besin diye duyurmuştu
Bakan Tekin öğretmenlerin yüreğine su serpti: MEB'den ara tatil için yeni karar Bakan Tekin öğretmenlerin yüreğine su serpti
Dilan ve Engin Polat’ın avukatından ‘kara para aklama’ açıklaması: Davadan çekilirim Dilan ve Engin Polat’ın avukatından ‘kara para aklama’ açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı açıkladı: 2024'te emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu! Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu!
Yalı Çapkını setinde kavga! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir birbirine girdi Yalı Çapkını setinde kavga! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir birbirine girdi
MasterChef'te elenen isim belli oldu! "Rüyamda görmüştüm" sözleriyle veda etti MasterChef'te elenen isim belli oldu
Bankalarda yeni dönem: 'Sona erdi' Bankalarda yeni dönem: 'Sona erdi'
Deniz Zeyrek: Kendilerini tebrik ediyorum Deniz Zeyrek: Kendilerini tebrik ediyorum