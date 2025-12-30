Gazze’den Türkiye’ye 1 Ocak Çağrısı: 'Sesimizi Dünyaya Duyurun'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail, 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’ye yönelik saldırılarına ateşkese rağmen devam ediyor. Kadın, çocuk demeden sivillerin hedef alındığı saldırılara karşı Türkiye desteğini kararlılıkla sürdürüyor. Geçen yıl olduğu gibi 2026'nın ilk gününde de İsrail'in Filistin'deki katliamına 'dur' demek için sivil toplum kuruluşları İstanbul'da bir araya gelecek. Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylemde İsrail'in devam eden soykırımı protesto edilecek.

Sivil toplum kuruluşları (STK), Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılım çağrısı yaptı. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Filistin davasının sivil toplum açısından çok katmanlı bir sorumluluk alanı olduğunu söyledi.

STK'ler ve halkça Filistin davasının savunucuları olmanın çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Ülkemiz temelde en başından beri hem diplomatik ve uluslararası anlamda hem de insani yardımlar anlamında çok geniş bir şekilde Filistin'e destek verdi. Gazze meselesine elini taşın altına koydu. İsrail ateşkes kurallarına uymuyor. Hukuki ve insani yardım noktasında da birçok ihlalde bulunuyor. Bu noktada tepki vermek büyük önem taşıyor" dedi.

GAZZELİLERDEN MESAJ

Filistinliler, Milli İrade Platformu tarafından düzenlenecek yürüyüşe destek videosu yayınladı. Videoda, "1 Ocak'ta Türkiye'de yürüyüş olacağını duydum. Umarım herkes katılır. Bizim için yürüyüşe katılın" çağrısı yapılırken, Filistinli bir kadın da, "Türkiye hep yanımızda oldu. Allah yürüyeceklerin sayısını artırsın. Türk halkına bir kez daha teşekkür ediyoruz, bizi yalnız bırakmadılar" dedi.

SANATÇILARDAN ÇAĞRI

Türkiye’nin en çok izlenen yapımlarından Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncuları da bu yürüyüş için vatandaşlara çağrıda bulundu.

KULÜPLERDEN DE DESTEK GELDİ

Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüş için Süper Lig kulüplerinden destek çağrısı geldi.

Beşiktaş Kulübü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni yıl, yeni umutlar. İnsanlık için Gazze'yi unutma" paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe Kulübü, vatandaşları yürüyüşe davet ederek, "1 Ocak'ta insanlığın tarafında buluşuyor; umuda yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan paylaşımda ise "Yeni yılın ilk mesajını Galata Köprüsü'nde veriyoruz. Gazze'yi unutma" denildi.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan görüntülü paylaşımda, "Gazze'yi unutma" etiketi kullanıldı.

Süper Lig'de mücadele eden diğer kulüplerin paylaşımları şu şekilde:

Eyüpspor: Zalimliğe karşı susmuyoruz, Filistin için tek yürek oluyoruz! Sinme, susma, unutma; Filistin'den vazgeçme!

Çaykur Rizespor: Filistin davası, hepimizin ortak davası ve insanlık meselesidir. Çaykur Rizespor Kulübü olarak Filistin'de uzun süredir planlı ve sistematik bir şekilde sürdürülen, masum çocukların ve sivillerin hedef alındığı insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde 1 Ocak Perşembe günü saat 8.30'da Galata Köprüsü'nde düzenlenecek olan 'Filistin'e Destek' yürüyüşünü destekliyor; tüm duyarlı vatandaşlarımızı bu anlamlı buluşmaya davet ediyoruz.

Kayserispor: 1 Ocak'ta insanlığın tarafında buluşuyor; umuda yürüyoruz.

Başakşehir: Bir sabah gelecek kardan aydınlık! Yeni yılda ilk mesajımızı Galata Köprüsü'nde veriyoruz. Gazze'yi unutma.

Konyaspor: Filistin halkının her zaman yanındayız. Filistin için, Gazze için, adalet için, insanlık için oradayız! Sinmiyoruz, susmuyoruz, vazgeçmiyoruz!

Kasımpaşa: 1 Ocak'ta insanlığın tarafında buluşuyor; umuda yürüyoruz.

Gaziantep FK: Takvim değişir, acı kalır. İnsanlık için Gazze'yi unutma.

Kaynak: tv100