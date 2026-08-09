Gazze'de Uzlaşı Çöktü: İsrail Barış Kurulu'nun Ateşkesin İkinci Aşamasına Dair Planını Reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin duyurduğu 15 maddelik planı reddettiğini duyurdu.

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Gazze'de Uzlaşı Çöktü: İsrail Barış Kurulu'nun Ateşkesin İkinci Aşamasına Dair Planını Reddetti
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Başbakan Netanyahu, haftalık kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Barış Kurulu'nun Gazze’de ateşkese ilişkin duyurduğu yeni yol haritasına ilişkin açıklama yaptı.

İKİNCİ AŞAMA REDDEDİLDİ, İSRAİL GERİ ÇEKİLMEYECEK

Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin 15 maddelik yeni yol haritasını kabul etmediklerini duyuran Netanyahu, İsrail ordusunun Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze Şeridi’nden işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini açıkladı.

HAMAS'IN SİLAHSIZLANMASI İSRAİL'İN KIRMIZI ÇİZGİSİ

Netanyahu, "Silahsızlanma derken ağır ve hafif silahları, kısacası tüm silahları kastediyorum. Biz düzmece veya hayali bir silahsızlanmadan değil, gerçek bir silahsızlanmadan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

'KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTE'

Hamas’ın silahsızlandırılması dahil Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin ABD yönetimiyle görüştüklerini söyleyen Netanyahu, "Onların bazı fikirleri var ve bu fikirlerin bir kısmı bizim için kabul edilebilir bir kısmı ise kabul edilemez nitelikte." dedi.

Kaynak: AA

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